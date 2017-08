Despertar espiritual en Justin Bieber habría motivado la cancelación de su gira, dice TMZ

El representante de Justin Bieber anunció el lunes la decisión del cantante canadiense de cancelar la gira Purpose World Tour, con la que visitó Costa Rica el 24 de abril anterior.

"Debido a circunstancias inesperadas, Justin Bieber cancela el resto de conciertos del Purpose World Tour. Justin ama a sus fans y odia decepcionarles pero tomó la decisión después de pensarlo mucho", indicó la oficina del artista mediante un comunicado de prensa.

Tras unas semanas de descanso, Bieber, de 23 años, tenía previsto retomar este jueves 27 de julio su gira mundial con 15 conciertos programados en Estados Unidos, su natal Canadá y algunos países asiáticos; empero, los fans de esas latitudes no presenciarán el show, pero sí podrán recuperar el dinero de las entradas, según se subrayó en la nota de prensa.

LEA TAMBIÉN:Histeria por Justin Bieber en Costa Rica: una noche explosiva en el Estadio Nacional

Aunque no se detallaron los motivos por los que se paralizará el tour, la prensa estadounidense informó este miércoles que la decisión de la megaestrella pop responde a "su despertar espiritual".

"Múltiples fuentes familiarizadas con el artista informaron que la decisión de Justin de cancelar abruptamente su gira, está relacionada con la relación que Bieber tiene con el pastor Carl Lentz (de la iglesia Hillsong). Lentz no abogó por cancelar la gira, mas bien le recomendó lo contrario, pero Justin tomó su decisión basado en una búsqueda espiritual y en su propia visión del camino en la vida que debía tomar", publicó TMZ este miércoles.

Al respecto solo ese portal de noticias ha vinculado la cancelación de la gira de Justin Bieber con un tema religioso.

"La iglesia no le dijo a Justin que cancelara la gira", agregó el texto de TMZ.

Justin Bieber y Carl Lentz fueron fotografiados este martes 25 de julio por la tarde en Mastro's Restaurants, en Beverly Hills, California.

No es la primera vez que a Justin Bieber se le vincula con la iglesia evangélica Hillsong, que congrega a cerca de 6.000 personas semanalmente en su sede de Nueva York.

La prensa estadounidense sostiene que Hillsong es más conocida por sus escenarios tipo concierto, donde se toca rock cristiano, hip-hop y música de alabanza, con frecuencia atractivos para la feligresía más joven, de hecho hay videos que documentan una de las ocasiones en las que Justin Bieber ha participado en el culto e incluso ha ofrecido un sermón.

En la página web de Hillsong New York se afirma que la misión de la iglesia es llegar e influir en el mundo mediante la construcción de una gran iglesia centrada en Cristo y basada en la Biblia, el cambio de mentalidad y de empoderar a las personas para dirigir y afectar a todas las esferas de la sociedad.

Tal es su enfoque juvenil del templo que su líder tiene más apariencia de un cantante de rock que de un pastor evangélico.

Controversial. La carrera de Justin Bieber ha estado en el foco de la polémica desde hace unos años debido a sus múltiples problemas legales, como tirar huevos a la casa de su vecino o conducir a una velocidad desproporcionada por las calles de Miami, Florida.

Con algunos de esos episodios superados y otros en los estrados judiciales, Bieber volvió a lo más alto en el 2015 con la publicación de Purpose, disco que incluye los éxitos Sorry y What Do You Mean?, cuya gira promocional acumula más de 150 presentaciones en todo el orbe.

ADEMÁS: China prohíbe los conciertos de Justin Bieber por sus 'problemas de comportamiento'

Para rematar el éxito actual, Justin Bieber colaboró en un remix de Despacito, la canción del puertorriqueño Luis Fonsi que está rompiendo todos los récords.

Aunque todo parecía caminar bien en la vida de la estrella, la abrupta cancelación de la gira reavivó la tormenta a su alrededor, antecedida por la prohibición de China, la semana pasada, de presentarse en ese país debido "a su mal comportamiento".

Ahora el artista le hace frente a otra oleada de críticas provenientes de su equipo de trabajo de cerca de 200 personas, quienes han formado parte de la gira y a quienes la noticia de la cancelación de la gira les cayó por sorpresa.

Según TMZ, los miembros del tour afirmaron sentirse "traicionados" y piensan que la determinación de cancelar las presentaciones se debe más bien a una "arrebato" de Justin Bieber.