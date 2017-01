Sting regresará al país con nuevos temas

Concierto en el Estadio Nacional, La Sabana

El músico británico Sting tocará en el Estadio Nacional el martes 9 de mayo, en su cuarto concierto en suelo tico.

La información la confirmó la productora SD Concerts, que se encargó anteriormente de los conciertos de Romeo Santos, en el 2015 y Alejandro Sanz en el 2016. La fecha también fue corroborada en el sitio web oficial de Sting.

Sting traerá al país su gira 57th & 9th, que es el mismo nombre de su nuevo álbum como solista. Pero sus fanáticos pueden estar seguros de que en el concierto no faltarán clásicos de su repertorio como Every Breath You Take o Message in a Bottle .

Sting tiene más de 40 años de trabajar como compositor e intérprete. Su nombre se asocia con decenas de canciones publicadas con el grupo The Police con el que publicó cinco álbumes (entre 1977 y 1986) y con el trabajo solista que desarrolló los años posteriores.

Boletos. Las entradas para las distintas localidades para presenciar el 57th & 9th Tour de Sting, estarán a la venta desde el próximo 28 de enero en publitickets.com

“Los miembros del fan club oficial de Sting.com tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas en preventa desde el 17 de enero a las 10 a. m.”, indicó un comunicado de SD Concerts.

La preventa de Credomatic empezará el 23 de enero para usuarios de tarjetas American Express de Credomatic y termina el miércoles 25 a medianoche. El 26 y 27 podrán comprar los tarjetahabientes Credomatic.

Esta será la su cuarta presentación de Sting en el país. Su primera visita fue en setiembre 1988, para el Concierto por los Derechos Humanos, un años después de que se separara de The Police.

Para ese concierto viajó por distintas partes del mundo junto a Peter Gabriel, Tracy Chapman, Bruce Springsteen y Youssou N’Dour.

La segunda visita del británico fue el 13 de marzo de 1994, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes en Heredia y la tercera presentación, ocurrió en el 2006, en La Guácima, durante el primer Festival Imperial.

Nuevo álbum. El englishman en Nueva York publicó su décimo segundo disco de estudio, su primero de rock en doce años. El título 57th & 9th , alude a una intersección en La Gran Manzana que el músico cruzaba a pie cada día que visitaba el estudio de grabación.

El álbum fue publicado en noviembre del 2016 y fue grabado apenas unos meses antes, durante el verano.

“Introdujimos artificialmente la presión de que debía grabarse rápido para darle al álbum una urgencia que de otra forma no hubiera tenido”, explicó el músico a USA Today .

El álbum le toma el pulso a varios hechos actuales. Inshallah está escrita desde la perspectiva de un refugiado de Oriente Medio y The Empty Chair trata sobre los secuestrados por el Estado Islámico.

One Fine Day trata sobre el cambio climático y 50.000 es un tributo a David Bowie, Prince, Glenn Frey y otros de los músicos que fallecieron en el 2016.











