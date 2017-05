Sting es increíble: ni la lluvia aplacó su talento

Concierto en el Estadio Nacional

Bajo la luz del reflector y rodeado de láseres es fácil ver a cualquiera como estrella. Sting, en su cuarta presentación en suelo costarricense, demostró que sin necesidad de pólvora, coreografías complicadas, ni mucho aspaviento, miles de personas pueden entender que están en frente de un compositor excepcional, una verdadera estrella.

Este martes 9 de mayo, Sting regresó a Costa Rica al punto geográfico en el que 29 años atrás ofreció su primer concierto en el país. El Sting de este martes lucía menos cabello, más canas, pero su tono de voz no tenía nada que envidiarle al que tuvo en el Concierto por los Derechos Humanos, en 1988.

El músico de 65 años ofreció un concierto de más de 20 canciones en el que repasó varios de los éxitos que produjo con el grupo que los hiciera famoso, The Police, al mismo tiempo que presentó su nuevo álbum y canciones infaltables de su repertorio como solista.

Aunque el público sin distinción de sector, tuvo que arreglárselas para lidiar con la lluvia, la calidez de Sting fue suficiente para calentar –aunque fuera un poco– a los presentes.

Concierto

A las 8:15 p. m., en punto, se apagaron todas las luces en el Estadio Nacional y la banda empezó a interpretar Synchronicity II. Sting entró sereno, armado con su bajo Fender y tomó posición frente al micrófono. Este tema de The Police hizo que todo el público frente al escenario se pusiera de pie de inmediato: si había que ver a Sting bajo la lluvia, pues mejor que fuera bailando.

La presentación continuó con Spirits in the Material World, otro tema de The Police. No es coincidencia que sus dos primeras canciones trataran sobre las dificultades de la modernidad. Aunque ambas se gestaron en los años 80 sus críticas al sistema y a las dificultades de resolver problemas como comunidad global siguen vigentes.

El tono se Sting fue tan regio y fuerte como siempre. Ahora tiene mucho menos cabello que la primera vez que se acercó a esta zona de la capital, pero su espíritu y sus ganas de tocar no aparecen haberse amainado.

Al finalizar el segundo tema se acercó al borde del escenario y alzó su brazo para pedirle a la gente un grito. El público respondió de inmediato y Sting, sonriente, volvió a tomar su lugar frente al micrófono. Lanzó un grito que anunció el inicio de Englishman in New York, una de sus canciones más famosas como solista.

El público entero gritó de emoción cuando Sting inició la canción y luego coreó junto a él "Be yourself, no matter what they say" (Sé tú mismo, no importa dónde estés).

Englishman in New York auguró una seguidilla de temas compuestos en esas misma ciudad. El compositor interpretó su más reciente sencillo, Can't Stop Thinking About You, proveniente del álbum, 57th & 9th. El título del álbum, alude, de hecho, al nombre de la intersección que cruzaba cada día para llegar al estudio de grabación.

La canción es contagiosa y así como One Fine Day –otro tema nuevo– el público la recibió bien.

"Buenas noches público costarricense", dijo Sting, en español, para el regocijo de los presentes. Hombre de pocas palabras, Sting agradeció la presencia de todos y continuó.

Siguieron dos éxitos de su carrera solista, pero muchos más antiguos. Las animadas She's Too Good for Me y I Hung My Head. Durante el coro de esta última Sting fue acompañado por su hijo Joe Sumner y miembros del grupo The Last Bandoleros, quienes actuaron como teloneros.Los celulares y sus linternas se asomaron cuando Sting inició el tema Fields of Gold, muy coreado por la audiencia. La suave balada fue acompañada por el acordeonista Jerry Fuentes de The Last Bandoleros y el sonido del instrumento inundó el estadio. Al final de la canción, el estadio entero aplaudió a Fuentes.Sting y la banda regresaron a los temas del álbum 57th & 9th. Este álbum es mucho más roquero, al menos más que las otras canciones como solista que interpretó el bajista. Eso se notó en Petrol Head, en el que el guitarrista Dominic Miller, mano derecha de Sting, dejó salir la distorsión de su guitarra Fender.

Compañía de lujo

La décima canción en el repertorio fue Down, Down, Down, un tema más pausado, en el que se oyó mucho más clara la voz de Sting y también se oyó a Sumner, hijo de Sting.

En el siguiente tema, Shape of my Heart, padre e hijo compartieron el micrófono principal, detalle que emocionó al público. Dominic Miller también demostró sus capacidades en una guitarra acústica, haciendo un elegante solo en medio de la canción.Luego se vino Message in a Bottle y de inmediato la lluvia tomó fuerza. El público no se dejó enfriar y empezó a aplaudir y a saltar al ritmo de la canción.La batería de Josh Freese (exmiembro de A Perfect Circle y Nine Inch Nails) retumbó en todo el estadio mientras el público cantaba "Sending out an SOS" junto a Sting. Ni siquiera la lluvia apagó la emoción de poder volver a entonar esa canción junto al mismo hombre que la compuso tantos años atrás.

Al finalizar el tema, el reflector principal iluminó a Joe Sumner y este interpretó junto a la banda Ashes to Ashes de David Bowie. Sting mismo se unió a la canción para el segundo coro y Dominic Miller se dejó caer al piso para roquear las poderosos riffs del tema.

Sin espacio para un respiro, la banda procedió a interpretar Walking on the Moon, otro clásico de The Police. Sting aprovechó una vez más, con un movimiento de brazo, para invitar al público a cantar con él mientras, Freese volvía hacer magia en la batería. El baterísta Stewart Copeland de The Police es irremplazable, pero Freese le dio nueva vida a la canción.

Los éxitos de The Police no quedaron ahí. Sting interpretó So Lonely una vez más con un robusto coro desde el público. "I feel lo lo lo", cantó y el público, sin que se le pidiera, cantó de vuelta "lo, lo lo". Las estrellas no necesitan pedir que el público cante.

La banda procedió con Desert Rose, otro famoso tema de Sting como solista. El público lo recibió, pero lo que siguió le opacó inmediatamente. Desde los primeros acordes de Roxanne el público reaccionó con un "oooh", de sorpresa.

Al momento del coro no había nadie en el estadio que no cantara con Sting y la banda. Las luces rojas que salían del escenario y hacia todas partes del público solo aumentaron al emoción.

Después del segundo coro Sting empezó una transición hacia Ain't No Sunshine de Bill Withers. El grupo tocó la versión que The Police había arreglado por un rato y luego regresó a tocar el coro de Roxanne con más fuerza que antes.

El tema sirvió como climax del concierto y al finalizar, Sting se despidió del público con las manos, tras 75 minutos de concierto.

Despedida

La pausa fue breve, a sabiendas de que la lluvia no había dado tregua. Interpretaron de un tirón dos temas de The Police, Next to You y Every Breathe You Take. Esta última fue otro de los puntos altos del concierto y quizá la más coreada de la noche. Durante los versos se oyó al público aplaudir y cada coro fue pronunciado con todas las fibras del cuerpo.

Hacia el final de la canción Sting aprovechó para presentar a su banda y luego cerró el tema para partir una vez más. La lluvia hizo que más de uno empezara a dirigirse hacia la salida, pero las notas de una guitarra acústica en manos de Sting hicieron que muchos se regresaran.

Esa fue la única vez en que el inglés dejó su querido bajo durante el escenario. Interpretó la canción Fragile con modestia y haciendo gala de su poderosa voz. Así son las estrellas, pueden escoger lo que quieran para despedirse que aún debajo de la lluvia, 20 canciones después, el público se irá contento.











