Sting cantará en Costa Rica el 9 de mayo

El cantante británico Sting dará su cuarta presentación en Costa Rica el 9 de mayo en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Así lo confirmó SD Concerts, la empresa encargada de traer a un cantante que acaba de sacar su disco 57th & 9th, de rock y pop, y es mundialmente conocido por temas como Fields of Gold, Every Breath You Take o We'll Be Together, entre muchos otros. El artista también confirmó la fecha en su sitio oficial.

Las entradas generales para el show de Sting, llamado 57th & 9th Tour, estarán a la venta desde el próximo 28 de enero en publitickets.com

"Los miembros del fan club oficial de Sting.com tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas en preventa desde el 17 de enero a las 10 a. m.", indicó un comunicado de la organización.

La preventa de Credomatic empezará el 23 de enero para tarjetahabientes American Express de Credomatic y termina el miércoles 25 a medianoche. El 26 y 27 serán para todos los tarjetahabientes Credomatic.

Kattia Chaves, directora del Departamento de Políticas y Verificación de Mercado del Ministerio de Economía, confirmó a La Nación que la empresa tiene los permisos necesarios para proceder con la preventa.

El 2017 se cumplirán 29 años de la primera visita de Sting a Costa Rica, cuando fue parte del concierto por los Derechos Humanos en el antiguo Estadio Nacional, el 14 de setiembre de 1988.

Peter Gabriel fue el ideólogo y Tracy Chapman, Sting, Bruce Springsteen y Youssou N'Dour se unieron a la iniciativa de celebrar cantando el 40 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Aunque hoy nadie calificaría a esas estrellas como satánicas, en aquella época hubo una polémica moral sobre el concierto y una alta autoridad de la Iglesia declaró que la actividad podría ser una especie de fiesta llena de drogas y endemoniados. Al final, el diablo no llegó, pero sí más de 30.000 personas, aunque solo 25.000 pagaron los ¢1.000 de la entrada. Durante cinco horas, el rock reinó en La Sabana.

La segunda visita del británico fue el 13 de marzo de 1994, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes en Heredia. Acompañado de músicos de la talla del baterista Vinnie Colaiuta, Sting volvió al país menos de cinco años después de haber sido parte de la aventura de Amnistía Internacional. Su presentación fue un "llenazo" y la gente cantó tanto los temas del solista como los que hizo famosos en su etapa al frente de The Police.

La tercera presentación del artista ocurrió en el 2006, en La Guácima, durante el primer Festival Imperial.

Actualización (11:00 a.m.): El artista ya confirmó la fecha en su sitio oficial.











