Sting cantará en Costa Rica el 9 de mayo

El cantante británico Sting dará su cuarta presentación en Costa Rica el 9 de mayo en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Así lo confirmó SD Concerts, la empresa encargada de traer a un cantante que acaba de sacar su disco 57th & 9th, de rock y pop, y es mundialmente conocido por temas como Fields of Gold, Every Breath You Take o We'll Be Together, entre muchos otros.

Las entradas generales para el show de Sting, llamado 57th & 9th Tour, estarán a la venta desde el próximo 28 de enero en publitickets.com

"Los miembros del fan club oficial de Sting.com tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas en preventa desde el 17 de enero a las 10 a. m.", indicó un comunicado de la organización.

La preventa de Credomatic empezará el 23 de enero para tarjetahabientes American Express de Credomatic y termina el miércoles 25 a medianoche. El 26 y 27 serán para todos los tarjetahabientes Credomatic.

Kattia Chaves, directora del Departamento de Políticas y Verificación de Mercado del Ministerio de Economía, confirmó a La Nación que la empresa tiene los permisos necesarios para proceder con la preventa.

Esta presentación aún no aparece confirmada en el sitio oficial del artista. Sin embargo, el 9 de mayo está libre en su agenda.

El 2017 se cumplirán 29 años de la primera visita de Sting a Costa Rica, cuando fue parte del concierto por los Derechos Humanos en el antiguo Estadio Nacional.

La segunda visita del británico fue en 1994, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes en Heredia; y la tercera en el 2006, en La Guácima, durante el primer Festival Imperial.











