Sting en Costa Rica por cuarta vez

Concierto será mañana, martes, en el Estadio Nacional

El artista interpretará las canciones de su nuevo álbum, 57th & 9th , y también echará mano de algunos de los más grandes éxitos de su trabajo con The Police y de su carrera en solitario

Porque no solo de éxitos vive un artista es que el británico Sting llega a Costa Rica para presentarse este martes con una maleta cargada de sorpresas y de música nueva.

El espectáculo será en el Estadio Nacional, en La Sabana, y es parte de la gira internacional titulada 57th & 9th Tour, con la cual promociona su más reciente producción musical. En esta, su cuarta visita a suelo costarricense, el músico y compositor no dejará por fuera su más reciente obra.

De acuerdo con el encargado de prensa de la productora SD Concerts, responsable del montaje de Sting en el Nacional, también habrá oportunidad para corear sus canciones más famosas, tanto de su etapa con la banda The Police como de su trabajo en solitario.

“Musicalmente será un espectáculo lleno de sorpresas; el concierto es muy abierto a nivel de contenido, gracias a la amplia carrera de Sting, así que es seguro de que nadie saldrá defraudado”, comentó Juan José Rojas, de prensa de SD.

Junto a Sting llega al país un equipo de 32 personas, entre músicos, asistentes y coristas.

Hay que destacar la presencia de Joe Sumner, el hijo mayor de Sting , en el recital. El primogénito participará activamente en el espectáculo y podría compartir micrófono con su padre en diferentes momentos del show.

Además, durante el tour internacional, el legendario músico británico ha convocado también a la joven banda The Last Bandoleros, que ofrece una entretenida propuesta de fusiones de rock and roll y tex-mex.

“Puede que en el desarrollo de la presentación, el propio Sting interprete o participe de piezas con The Last Bandoleros y con su hijo. Hay muchas sorpresas”, agregó Rojas.

El disco 57th & 9th es la producción número 12 de la carrera del artista en solitario; lo estrenó en noviembre del 2016. Su nombre hace referencia a las calles que debe de cruzar caminando el artista cuando se dirige al estudio de grabación en Nueva York.

Esta propuesta sobresale, según el productor del álbum, por ser la más roquera de Sting desde que publicó Synchronicity (1983, con The Police).

El telonero costarricense para este concierto internacional es el experimentado cantante Pato Barraza. “Estoy muy honrado por la invitación de estar en el mismo escenario de alguien que admiro desde hace tantísimos años. Por otro lado, estoy sorprendido; me enteré de la noticia el jueves. Voy a hacer una propuesta solista, que es la que necesitan por situaciones técnicas, así que voy con un espectáculo estilo looper , que me permite hacer más cosas que lo que hago con la guitarra”, confirmó Barraza, quien tiene ya tres décadas de trayectoria.

Sting tenía programado llegar a Costa Rica este domingo, procedente de Brasil, donde hizo su show . El artista saldrá del país el miércoles.

Detalles

Las puertas del estadio se abrirán el martes, a partir de las 4 p. m. El show de Barraza comenzará a eso de las 6:15 p. m. Para después darle paso a Sting a las 7 p. m.

La producción confirmó que esta velada musical se extenderá hasta las 9:30 p. m., aproximadamente.

Todavía quedan algunas entradas disponibles a la venta en el sitio www.publitickets.com Los precios y localidades son: ¢22.500 (gradería general), ¢47.500 (gradería premium ), ¢67.500 (vip), ¢82.500 (Momentos Credomatic) y ¢165.000 (Sting Zone). Ya no hay boletos en sillas no numeradas ni en las graderías este y oeste.

Si no consigue su entrada por medio del sitio, el día del evento se habilitará la boletería del estadio, a partir de las 10 a. m., para que pueda comprar su tiquete en el lugar.

Como en todo espectáculo público, no es permitido el ingreso de sombrillas con puntas de metal, armas de fuego, cámaras de video o fotografías profesionales, alimentos ni bebidas. Dentro del recinto habrá comidas y otras facilidades comunes en estas actividades.











