Spice Girls tienen breve reunión en el nuevo video de Melanie C

Room for Love, nuevo video de exintegrante de las Spice Girls Mel C (Melanie Chisholm), estuvo lleno de sorpresas: además de incluir a varios de sus seguidores y fanáticos en la grabación, aparecen sus amigas y excompañeras de grupo: Victoria Beckham, Emma Bunton y Geri Horner.

La gran ausente del fugaz reencuentro fue Mel B (Melanie Brown). Según E! News, ella se está divorciando y todavía está de luto por la muerte de su padre, quien falleció en marzo después de luchar contra el cáncer. Hasta ahora, ella no se ha referido al tema.

Ante esta ausencia, Mel C le dijo a Press Association que "no quería que la ausencia de su excompañera se viera como algo negativo, no es gran cosa; contacté a muchas otras personas y todos están ocupados. Ella no me respondió y eso me preocupa, pero creo que la gente se dará cuenta de eso".

Además, agregó que "tener a cuatro de las Spice Girls es realmente especial".

E! News recuerda que las chicas han tenido reuniones a lo largo del tiempo. Las artistas, popularizadas en la década de los años 90, se presentaron juntas por última vez en los Juegos Olímpicos en Londres, 2012.