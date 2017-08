La Sonora Santanera preparó un regalo para la música costarricense

La orquesta Sonora Santanera preparó un regalo musical para hacer un reconocimiento al arte costarricense. Ellos grabaron junto a varios artistas locales algunos temas criollos y éxitos propios.

La grabación se llevó a cabo el miércoles pasado en el Estudio Marco Picado de Teletica y en él participaron Elena Umaña, Rina Vega, Fernando Castro, Gerardo Ramírez, Joaquín Yglesias y Arnoldo Castillo. Todos interpretaron una pieza junto a la Santanera, mientras que Yglesias y Castillo también lo hicieron a dúo.

Además, la Sonora grabó algunos de sus más grandes éxitos como La Boa, Bomboro Quiña Quiña y Perfume de gardenia. Con los costarricenses tocaron Violencia (Ramírez), Flores de papel (Castro), Noche inolvidable (Yglesias) y Eso es imposible (Castillo); por su parte Elena y Rina cantaron Corazón de acero y El ladrón como homenaje a la intérprete Sonia López.

Este especial se transmitirá en diciembre y fue realizado por Teletica junto con la emisora Omega.

"Nos sentimos muy contentos por la oportunidad de estar de nuevo en este país que tanto queremos. Este programa será muy bonito porque estamos haciendo fusión con gente muy importante de Costa Rica. Le hacemos un homenaje a los compositores y cantantes porque este país es cuna de grandes artistas. Merece mucho la pena este proyecto para que quede para la memoria", explicó Arturo Ortiz, uno de los directores de la agrupación.

"Los arreglos de las canciones ticas las hicimos nosotros y aunque fue muy rápido, porque casualmente coincidió con el trabajo que tenemos en México de preparar el nuevo disco, lo hicimos en nuestros ratos libres acompañados por los compañeros. Escribíamos en los viajes sin dormir, tuvimos poco tiempo para ensayarlo; pero lo hicimos con mucho respeto. Considerábamos que si esto lo maduramos bien, podemos hacer algo superior, con el mismo empeño y con el mismo cariño", agregó Antonio Méndez, primera trompeta y arreglista del grupo, justo después de terminar de grabar.

Los cantantes ticos se mostraron muy emocionados por la oportunidad de ser parte de este trabajo. En el caso de Elena ya ella había tenido la oportunidad de cantar al lado de estos músicos, mientras que para los otros intérpretes era la primera oportunidad.

"La primera vez que escuché a la Santanera fue en el Jorón y desde ese momento me impresionaron porque siempre han tenido un gran nivel profesional. Que ellos me hayan invitado a cantar con ellos y que escogieran esta canción de Vía Libre, es una sensación impactante, me siento profundamente agradecido con esta oportunidad tan grande", afirmó Fernando Castro.

En el caso de Rina Vega, ella parecía que tenía muchos años de cantar con la Santanera. Hubo una gran química y hasta los pasos de la coreografía se apuntó a aprender. "Me pegué un poquito con el baile, me les pegué y todo salió muy bien. Estoy feliz y contenta con esta hermosa producción", dijo Rina.

Conciertos

La noche de este lunes 14 de agosto, la Sonora Santanera se presentará en el hotel San José Palacio a las 8 p. m., alternando con Erick Sánchez. Las entradas están disponibles en el hotel y en el sitio web www.publitickets.com. El valor del boleto es de ¢35.000.

Este martes 15 de agosto tocarán a partir de las 3 p. m. en la discoteca La Rumba (radial a Lindora), para mayor información sobre el baile puede llamar al teléfono 2239-8686.