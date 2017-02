Slayer tocará en Costa Rica el 1.° de mayo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La banda estadounidense Slayer, de thrash metal, se presentará en Costa Rica el 1.° de mayo, en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva.

El espectáculo está programado para las 8 p. m.

Así lo confirmó hoy la empresa productora Move Concerts, encargada de montar el show en el país.

Las entradas, según la productora, saldrán a la venta en una fecha aún por anunciar.

Esta será la segunda ocasión en que Slayer visite el país, después de su debut el 17 de junio del 2011 en el Estadio Ricardo Saprissa, en Tibás.

Aquel concierto formó parte de su gira World Painted Blood y vio al grupo interpretar clásicos como Angel of Death y Seasons in the Abyss.

En esta ocasión el grupo no vendrá con el baterista Dave Lombardo, sino con Paul Bostaph, quien ya había reemplazado a Lombardo en los años 90.

Slayer es parte de los cuatro grandes del thrash metal, junto con Metallica, Anthrax y Megadeth. Esta visita de Slayer significaría que cada una de esas bandas ha visitado Costa Rica, en al menos dos ocasiones, un hito para la historia del metal en el país.

Vea un video correspondiente a la presentación de Slayer en Costa Rica, en el 2011.

Nota del editor: Información actualizada a las 9:24 a. m. con nueva fecha del concierto. En un principio, Move Concerts informó que sería el 1.° de junio.











