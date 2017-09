Sinfónica Nacional estrena pieza dedicada a la memoria de hijo de director Carl St. Clair

En dos presentaciones, la Orquesta Sinfónica Nacional unirá la belleza clásica del ruso Sergéi Rajmáninov y la historia personal de una composición dedicada a su director artístico, Carl St. Clair. La agrupación ofreció su primer concierto, el viernes 29 de setiembre. El programa se repetirá el domingo 1.° de octubre, a las 10:30 a. m., en el Teatro Nacional.

Las entradas para el noveno concierto de la temporada oficial cuestan entre los ¢4.000 y ¢16.000, según la localidad del teatro. Pueden comprarse en la boletería física del Teatro Nacional o la boletería en línea.

La conducción de la Sinfónica Nacional estará a cargo de St. Clair. El programa incluye el popular Concierto No. 2 para piano de Rajmáninov (1873-1943), la Sinfonía n.º 9 en mi menor, Op. 95 del checo Antonín Dvorák (1841-1904) y la pieza corta Rest del estadounidense Frank Ticheli (n. 1958).

En el concierto de Rajmáninov, la interpretación solista estará a cargo del canadiense Alain Lefèvre, quien se presentó por primera vez con la Sinfónica Nacional en el 2014.

Según dijo St. Clair, la pieza de Dvorak une varios sonidos de la música estadounidense: tambores indios, el fiddling del country y también los espirituales de la cultura afroestadounidense.

Como parte del motivo estadounidense, el director también detalló que, en 1999, la partitura orquestral de Rest fue dedicada por el autor a la memoria de su hijo recién fallecido.

"La pieza de Frank Ticheli originalmente fue una pieza a capella para coro, basada en un poema de la poetisa Sara Teasdale (1884-1933), quien acabó con su vida a los 48 años. Ella sufrió mucho con su depresión pero encontró mucha esperanza en sus escritos. El poema There will be rest ("Habrá descanso" en español) es muy esperanzador, significa que habrá un momento para liberar las dificultades, los desafíos y el dolor, y encontaremos descanso, paz, descanso, estrellas brillantes, cosas cristalinas y puras", explicó St. Clair.

St. Clair afirmó que no es una pieza que dirije muy a menudo. El director es amigo de Ticheli y cedió a su nombre una versión de cuerdas, la cual será interpretada por primera vez en el país por la Orquesta Sinfónica.

"No es algo que quiero compartir con cualquier orquesta o cualquier oyente", dijo St. Clair. "Es una pieza que quiero compartir con la orquesta porque muestra una parte de mí y comparte una parte de mi vida muy profunda y especial. Es una pieza muy conmovedora y el tema es tan personal, así que no es algo que entrego siempre. Por mi relación con la Orquesta es que quiero compartirla", añadió.

Piano famoso

El Concierto No. 2 para piano de Rajmáninov es una de las piezas más universales para el instrumento. El segundo movimiento está entrelazado en la canción All by Myself de Eric Carmen y que se hizo aún más famosa en la voz de la canadiense Céline Dion.

El pianista Alain Lefévre sugirió la interpretación para el programa. Según dijo en una entrevista, su intención es ser lo más fiel posible a la belleza original del concierto.

"Es uno de los conciertos más hermosos jamás escritos. Una de las canciones más famosas del pop de Céline Dion es casi una copia del segundo movimiento. Una de las piezas más famosas de Frank Sinatra viene del tercer movimiento. Es un concierto que tiene tantas cosas que son hermosas, una tras la otra", explicó el pianista Lefèvre. "Es un concierto que no puedes tocar como solista sino como si fuera un concierto de música de cámara. El pianista tiene que interactuar con los músicos".

Tras acompañar a la Orquesta Sinfónica Nacional en un concierto del 2014, Lefèvre afirmó estár muy emocionado de volver a trabajar con los músicos ticos y tocar junto a St. Clair "quien es un amigo y un músico fantástico".

"Fue una experiencia muy conmovedora porque todos los músicos tienen un sentimiento. Todos dar su mejor esfuerzo y todos quieren tocar y darlo todo. Tantas veces toco con orquestas que no se esfuerzan. En Costa Rica tienen un sentimiento de que quieren dar su vida y esto es de lo que se trata la música. No es un trabajo. La música clásica es algo importante para el alma", aseguró el pianista.

