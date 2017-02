Sin Bandera grabó dos videos de su nuevo disco acústico en Costa Rica

Versión de 'Una última vez' se publicó este viernes 24 de febrero

Costa Rica se ha convertido en un escenario especial para que los artistas internacionales que la visitan graben parte de sus producciones audiovisuales. Así se confirmó una vez más este viernes, cuando el dúo de música romántica Sin Bandera publicó dos videos de su último disco Primera Fila Acústico. Una última vez. Encore

Mientras, el jueves se informó de que el guatemalteco Ricardo Arjona hizo grabaciones en varias localidades del país para un video.

El nuevo álbum de Sin Bandera se estrenó precisamente este viernes y, acompañando el lanzamiento, Noel Schajris y Leonel García también publicaron varios audiovisuales. Dos de ellos, los de las canciones ABC y Ves fueron grabados en el restaurante y mirador Tiquicia, ubicado en Escazú.

Los reconocidos artistas aprovecharon su estadía en nuestro país después de realizar su concierto en noviembre del año pasado para realizar las grabaciones. Como detalle especial, trascendió que el artista costarricense Eloy Mora fungió como director de fotografía de las producciones.

"Me llamó Alex Rubinstein, quien era el contacto en Costa Rica, y me preguntó si me gustaría hacer el trabajo. Me encargué de conseguir el equipo, las luces y hacer las fotografías", comentó Mora sobre su participación.

DEL ARCHIVO: Sin Bandera: La última oportunidad de verlos juntos

El disco Primera Fila Acústico. Una última vez. Encore, se lanzó este viernes en plataformas digitales. "El material, concebido bajo el formato Primera Fila, contiene 12 canciones que se grabaron en los históricos Estudios Churubusco de la Ciudad de México. Siete temas más fueron grabados en locaciones de Puebla (México), Buenos Aires (Argentina) y Costa Rica, dando como resultado un material en video excepcional", comunicó la disquera Sony.

VEA AQUÍ: Sin Bandera, un reencuentro esperado

"Sin duda hemos cumplido todos esos sueños y expectativas, porque lo mejor está por venir. Con la salida de este Primera Fila creo que estamos entregando lo mejor que hemos hecho en nuestra vida como grupo", aseguró Noel Schajris en dicho comunicado de prensa.











