Sight of Emptiness celebrará a lo grande una década de su primer álbum

Este sábado 16 de setiembre, Sight of Emptiness celebrará junto a sus seguidores un hito que nunca imaginaron celebrar: los diez años de Trust is a Disease, su primer álbum.

“Es complicado caracterizar algo que pasó hace diez años, es todo tan diferente. Cuando planeamos grabar ese primer disco no teníamos experiencia, había mucha incertidumbre pero no de la mala, sino que ese sentimiento nos impulsaba a ir más allá”, explicó el vocalista Eduardo Chacón, alias Filthy.

Su voz ha estado presente en Trust is a Disease y los dos álbumes siguientes, también en las dos presentaciones del festival Bloodstock que ha dado el grupo. La voz de Chacón será también el hilo conductor del concierto que den este sábado en Mundoloco el Chante, en San Pedro (frente a Ticoburguesas).

En el concierto se presentarán, a partir de las 7:30 p.m. los grupos Nostoc y Chemicide y después, Sight of Emptiness interpretará cada uno de los temas de Trust is a Disease, incluyendo Desolation Whispers, Wall of Pain y T.I.A.D.

“Ensayar este disco ha sido una experiencia diferente, siento que le hemos agarrado otro cariño a la música. Sentimos nuestra evolución, pero mucho orgullo también de lo que hicimos hace diez años”, comentó Chacón.

Los boletos se pueden comprar este sábado en el bar. Para celebrar en grande la banda ha propuesto una serie de combos: el boleto sencillo costará ¢4.000, el boleto con una copia del álbum Instincts –el más reciente– costará ¢6.000 y la entrada, el disco y una camiseta costará ¢7.000.

¿Por qué no vender copias de Trust is a Disease? Los 500 discos compactos que lanzó el grupo hace diez años se agotaron tres meses. El álbum tampoco está presente en el perfil de Spotify del grupo, pero ahora, Sight of Emptiness prepara algo especial para quienes no tienen estas grabaciones.

“Contratamos todo un equipo de filmación para que los fans tengan un nuevo formato del álbum: con el sonido de la banda de ahora, los nuevos miembros y el sonido de diez años de trabajo”, adelantó Filthy.

El grupo promete al menos unos 90 minutos de show, incluyendo sencillos de sus álbumes anteriores e incluso un tema de su cuarto disco. Los menores de edad podrán asistir, acompañados de un adulto.

LEA: Con una buena recepción, Sight of Emptiness abrió el show de Slayer en Parque Viva

Legado

Diez años después de haber publicado Trust is a Disease, los miembros de Sight of Emptienss agradecen haberse planteado el reto de hacer su primer álbum en un estudio.

“Ese disco define muchas de las cosas que ahora disfrutamos. Ensayamos esas canciones al menos dos años antes de grabarlas porque quisimos hacer todo bien dese el inicio.

”Esa constancia y calidad son los valores que nos propusimos desde el inicio y no hemos faltado a ellos”, detalló el vocalista Eduardo Chacón.

Gracias a Desolation Whispers, por ejemplo, Sight of Emptiness se ganó un boleto al festival Bloodstock en Inglaterra, una experiencia “que marcó un antes y un después para la banda”.

“Audicionamos con un videoclip modesto, pero nos gusta que fue grabado en el bar Sand, que era el centro de reunión y la cuna del metal en San José; ese video transmite la vibra de esa época”, dijo Chacón.

“Aparte de ser un tema punta de lanza del disco debut, se ha transformado en un himno entre nuestros seguidores, una canción que siempre causa que alguien suba a la tarima a cantarla”, agregó.

Esa no es la única canción Trust is a Disease que sigue vigentes diez años después. Filthy dice que más de la mitad de las canciones del álbum siguen siendo favoritas del público en los conciertos.

“Ése es el mejor regalo que le puede dar un seguidor a una banda: ver un público cantando con energía canciones que hace diez años tal vez no conocían, o que desde hace diez años significan mucho para ellos”, finalizó.