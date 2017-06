Siga en vivo el concierto 'One Love Manchester', dedicado a las víctimas del bombardeo en esa ciudad

Este domingo, miles de personas demuestran que el amor puede más que las secuelas del terrorismo. El concierto One Love Manchester, dedicado a las víctimas del atentado tras el espectáculo de Ariana Grande en esa ciudad, vendió la totalidad de sus entradas en tan solo 20 minutos.

Desde el mediodía de este domingo, la música ha sido el instrumento para paliar el dolor de las familias de las víctimas.

Entre los artistas que subirán al escenario están Robbie Williams, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams, Justin Bieber, Coldplay y, por supuesto, Ariana Grande.

Este es el setlist del concierto:

Hasta ahora, uno de los acontecimientos que más han llamado la atención, incluso en redes sociales, fue la decisión de Robbie Williams de vestir la mercadería del Purpose World Tour de Justin Bieber.

Los artistas que han subido al escenario hasta el momento han aprovechado el micrófono para lanzar mensajes de paz. Uno de ellos fue Pharrell Willams, quien encendió el entusiasmo de la multitud al declarar: "A pesar de todo lo sucedido, no veo, no siento, no huelo miedo en este lugar. Todo lo que siento es amor".

Al cantante se le unió Miley Cyrus para interpretar juntos el popular tema Happy:

Durante su primera presentación, Miley alabó el gesto de su amiga Ariana Grande de reunir a todos los músicos para rendir homenaje a las víctimas del atentado ocurrido hace dos semanas y en el que murieron 22 personas.

"Ella es, verdaderamente, un modelo a seguir", dijo Cyrus.

Más tarde, ambas conmovieron a la multitud con un abrazo que inmortalizó su amistad y el apoyo que se han brindado a lo largo de los años.

Sin duda, uno de los momentos más esperados por el público del Emirates Old Trafford Cricket Ground fue la salida al escenario de Justin Bieber, quien encantó a sus seguidoras con una versión acústica de Love Yourself.

"El amor siempre gana al final", dijo el artista.

Cerca del final del concierto, Ariana Grande reunió a todos los invitados en el escenario para que la acompañaran en el tema One Last Time. Luego, la diva se despidió con la interpretación de Somewhere Over the Rainbow, que incluso le arrancó algunas lágrimas.