Sie7e busca su próximo éxito con 'Wasamara'

¿Wasamara with you? es la pregunta que, con un sabroso tumbao, responde el puertorriqueño Sie7e. Él espera que se convierta en su próximo éxito musical.

El artista comentó que, durante el proceso creativo, solo dejó que fuera el propio ritmo de la canción el que lo llevara a componer. "La expresión What's the matter? en Puerto Rico se usa bastante, pero fonéticamente suena como Wasamara y me pareció cómico usarla para un tema alegre. Se presta para hacer un juego de palabras y eso me gusta mucho hacerlo en mis temas", comentó Sie7e.

"Desde el último disco que entregué (Relax, 2014), me prometí que siempre voy a hacer lo que pida la canción, no lo que defina mi estilo. Si era un merengue, una bachata o un dembow –que no había hecho nada de eso nunca– no importaba, quise que fuera lo que el tema propusiera en su naturalidad. De ahí salió el resultado de Wasamara, es una canción muy orgánica", dijo.

RECUERDE: Sie7e estrena 'Por toda la vida', una canción de amor que nació de un problema

La pieza la grabó el puertorriqueño con la colaboración del colombiano Feid. "Apenas conocí a Feid fue amor a primer oído. Lo lindo de esta colaboración es que hay un click real entre nosotros. Se nota que lo hicimos porque quisimos, no porque nos convenía", agregó.

Sie7e busca que Wasamara alcance altos puestos de popularidad como lo hicieron So What y Tengo tu love.