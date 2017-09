Vuelve Shania Twain tras 15 años de doloroso e inesperado silencio

La vida artística y personal de Shania Twain ha sufrido varios cambios en la última década y media; pero ella supo superar cada barrera. Para mostrar que todavía tiene muchísimo que dar presenta este viernes el disco Now, primer álbum que graba tras 15 años de no entrar a un estudio.

La artista canadiense, de 52 años, libró una dura y larga batalla contra la enfermedad de Lyme que provocó la pérdida de su voz. Además, en el año 2008 se divorció de Robert John Mutt Lange luego de 15 años de matrimonio. Él era el productor de la música de la también compositora, una de las artistas femeninas más exitosas de la historia del pop.

Twain confesó en varias entrevistas que buscó refugio en la escritura: esos duros momentos de su vida inspiraran las canciones que ahora conforman Now, el álbum número siete de su trayectoria. Antes había publicado Shania Twain (1993), The Woman in Me (1995), Come on Over (1997 y en 1998 una versión internacional), Up! (2002) y Greatest Hits (2004). Gracias a The Woman in Me obtuvo cinco premios Grammy.

La reina del country pop retoma su trabajo artístico con una propuesta cargada de emotividad, demostrando la potencia de su voz (aunque sigue en recuperación) y una liberación de ataduras.

"El álbum es sobre un lugar al que he llegado, y estuve más de lo que me hubiera gustado en un período de transición. Estoy tan aliviada de estar ahora del otro lado de eso (...) así que pensé que era adecuado llamar al álbum Now (Ahora) porque aquí es donde terminé", dijo la artista en una entrevista que han replicado varios medios internacionales.

Para cualquier estrella del pop, recuperar la cima tras 15 años de pausa parecería imposible, pero las alturas que había alcanzado Shania Twain son casi incomparables. You're Still the One y Man! I Fee Like a Woman fueron los temas más importantes de un disco que rompió hitos, récords, todo: Come on Over que se convirtió en el álbum más vendido de la historia de Soundscan, con un total de 40 millones de copias (por una mujer en cualquier género y también del country).

Sus audiovisuales también alcanzaron grandes éxitos. Su emulación del video de Robert Palmer (Addicted to Love, de 1985) en Man! I Feel Like a Woman significó un rotundo bombazo e inspiración de disfraces para las siguientes dos décadas. Actualmente cuenta con más de 95 millones de reproducciones en YouTube.

Fue exponente indiscutible del crossover entre los géneros country y pop. Faltaban muchos años para que jóvenes figuras como Taylor Swift dieran el salto por el puente que Shania había tendido.

Shania reencuentra su voz

El sencillo Life's About to Get Good es un tema fresco, sentimental y divertido. El video hace varias referencias a la Shania del ayer, la muestra con aquel icónico atuendo que usó en el video Men! I Feel Like a Woman; además, deja muy claro que superó la etapa del divorcio (y el engaño que sufrió por parte de su entonces esposo con su mejor amiga) al volcar una fotografía donde posaban juntos para hacer que él desapareciera.

Aunque en ese tema se lo toma muy a la ligera, en Poor Me (segundo sencillo) explica cómo sufrió con la traición (de su pareja y de su amiga). Luego de estas piezas, el álbum contiene 12 tracks en su versión estándar y 16 en la de lujo; todas son firmadas por Shania.

"Soy compositora primero. Eso conduce absolutamente todo. Fue un gran paso hacia la independencia. Salí adelante, sabiendo que iba a asustarme y sabiendo que yo era la responsable de lo que ocurriera. Me encanta colaborar, pero no quería ninguna influencia emocional, psicológica o musical.

"En el momento en que invitas a alguien a ese espacio, estás influenciado. Y entonces no sería yo. No sería puro. Este puede ser el trabajo más puro que he hecho", explicó la artista en el comunicado de prensa difundido por la disquera Universal Music.

La producción (la primera sin la participación de Lange), cuenta con el trabajo de Twain en colaboración con Matthew Koma, Ron Aniello (quien ha colaborado con Bruce Springsteen y Gavin DeGraw), Jake Gosling (Ed Sheeran, Shawn Mendes) y Jacquire King (Kings of Leon, Norah Jones).

El regreso de Shania a la escena viene acompañado no solo por el disco, sino que también ya se aventuró a cantar en vivo y promete un recorrido de conciertos internacionales para recordar por qué es uno de los íconos más importantes de la música country. Para el cierre del año tiene agendados espectáculos en Reino Unido e Irlanda.