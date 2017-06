Seguidores de Ed Sheeran pagaron hasta ¢20.000 por un recuerdo del cantante

La Guácima, Alajuela

Melissa Obando se decidía por una taza o una camiseta. Para esta vecina de Cañas de Guanacaste acercarse "tarde" al toldo oficial que vendía artículos alusivos a Ed Sheeran le pasó factura.

A Obando, de 16 años, las opciones de llevarse a casa un recuerdo del cantante británico se le redujeron, pues aunque llegó temprano al concierto ya la mayoría de los souvenirs oficiales se habían agotado.

La seguidora del intérprete de Shape of You eligió la taza, ilustrada con el rostro del europeo. "Siento que me va a durar para siempre (la taza), una camisa puede no llegar a quedarme en algún momento o algo así", contó la joven con satisfacción y felicidad.

Similar a Melissa Obando, decenas de fanáticos del artista cargaban consigo un recuerdo del primer concierto que Sheeran ofreció en Costa Rica, exactamente en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

El puesto de venta de artículos oficiales de Ed Sheeran se habilitó al público desde cerca de las 4:15 p. m. de este martes y minutos antes de las 7 p. m. ya había agotado muchos de sus productos.

Escasas camisetas blancas con la silueta en negro de Ed y pocas tazas fue lo único que quedaba a esa hora; empero, hubo fans que toparon con mejor suerte y pudieron decidirse entre: camisetas manga larga, suéteres, gorras, pulseras de tela o silicón y llaveros.

Melissa Obando, quien llegó acompañada por una tía y una amiga, pagó 8.000 por la taza. Por el contrario, otros fanáticos desembolsaron desde ₡5.000 hasta ₡20.000 a cambio de una prenda u otro artículo.

Ariel Hidalgo, uno de los vendedores de esa tienda efímera, puntualizó que lo más buscado por los fans de Ed Sheeran fueron los llaveros (₡5.000), gorras (₡10.000) y suéteres (₡20.000).

Ed Sheeran logró reunir en su concierto cerca de 20.000 personas, según datos de la productora Move Concerts.

El compositor inglés promociona su gira Divide Tour y llevando a cuestas el éxito Shape of You, con el que ha alcanzado la cima en las listas de música más prestigiosas del mundo, como el top 100 de Billboard, conteo en el que el tema permaneció de primero durante 12 semanas.