Scott Kelly dará un show acústico en Amón Solar

Miembro del grupo de metal Neurosis visitará el país este sábado

Scott Kelly, cantante, guitarrista y miembro fundador del grupo Neurosis, dará un concierto en acústico este sábado 7 en Amón Solar, San José (400 norte del Auto Mercado).

Con Neurosis, Kelly ha grabado 12 álbumes en el estudio, siendo el más reciente Fires Within Fires (2016), cinco canciones lentas y extensas en las que Kelly recita grita sus ideas sobre temas existenciales.

En sus proyectos solista esas temáticas se mantienen, pero su voz queda al centro para que sean las palabras –y no una banda de metal – los que carguen el peso en las canciones.

Como solista, ha grabado tres álbumes, en los que destacan temas como St. John the Gambler , The Ladder In My Blood y Lungs y temas que nutrirán su repertorio de este sábado.

Kelly, de 50 años, es originario del Área de la Bahía de San Francisco, California y actualmente vive en Oregon.

Allí trabaja como técnico de sonido, músico y actor en un teatro, además de trabajar con Neurosis, y los grupos Shrinebuilder y Corrections House.

Asistir a su presentación costará ¢5.000 y las entradas se venderán en la puerta del recinto, a partir de las 7:30 p.m. El concierto iniciará a las 9 p.m.

Además del estadounidense, participará el grupo nacional Niño Koi, un cuarteto instrumental que bien podría aparecer en una lista de reproducción junto a Neurosis.

Los nacionales debutaron en el 2009 y desde entonces han publicado dos álbumes Alegorías (2010) y La pequeña muerte (2012), ambos celebrados por llevar su experimentación sonora por los terenos del metal , el post-rock y el punk . Actualmente,Niño Koi se encuentra grabando su tercera producción de estudio.











