De Nina Simone a Radiohead: Un repaso por los postulados al Salón de la Fama del Rock and Roll del 2018

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció la noche del miércoles los artistas postulados a ser parte de su generación 2018. La lista incluye desde clásicos cuya carrera se desarrolló medio siglo atrás hasta bandas contemporáneas aún activas. Y, como es usual, el debate sobre los méritos de unos y otros es feroz entre los entendidos.

Los organizadores dieron a conocer los nombres de 19 actos nominados. Un panel de votantes escogerá entre ellos a unos cinco o seis para ser admitidos en el Salón, cuya ceremonia de inducción será en abril del próximo año. Los sometidos a consideración de los electores por primera vez son las agrupaciones Dire Straits, Eurythmics, Judas Priest, The Moody Blues, Radiohead y Rage Against the Machine, así como las solistas Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.

Por su parte, los candidatos que repiten de años anteriores son Bon Jovi, Kate Bush, The Cars, Depeche Mode, la J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, Rufus con Chaka Khan, Link Wray, y The Zombies.

Nominados al Rock and Roll Hall of Fame

De todos los nominados, sin duda que la mayor atención se la llevan Radiohead y RATM, que llegan a la competencia apenas en su primer año como elegibles (los artistas pueden ser postulados después de 25 años del lanzamiento de su primera producción discográfica). El comité seleccionador se ha mostrado en ediciones recientes propenso a echar al ruedo a más bandas "jóvenes" y es costumbre que estas sean admitidas justo con la primera nominación, como sucedió antes con grupos aún vigentes como U2, Green Day, Guns N' Roses, Metallica y Pearl Jam.

Tras el anuncio es fácil hacer un repaso de los nombres que quedaron por fuera. De los nominados del año pasado en esta ocasión se excluyó a Janet Jackson, Bad Brains, Steppenwolf, Kraftwerk y Jane's Addiction. Además, el comité seleccionador sigue empecinado en ignorar a gigantes de la talla de Iron Maiden, Motörhead, Roxy Music, Thin Lizzy, Sonic Youth, The Pixies, The Smiths, The Cure, Def Leppard, Mötley Crüe, Joy Division/New Order y Duran Duran. Y podríamos seguir...

También causa asombro que se dejara por fuera del ejercicio a Soundgarden, grupo cuyo debut discográfico se dio incluso antes que el de Pearl Jam, banda que ya figura como parte de los homenajeados por el Salón. La muerte meses atrás del cantante Chris Cornell hacía preveer que la influyente agrupación de grunge sería tomada en cuenta, lo que al final no pasó.

Veamos en detalle a los postulados a ser parte de la generación 2018 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

1. Bon Jovi

Elegible desde el 2008

Nominaciones: 2

Integrantes propuestos: David Bryan, Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Alec John Such y Tico Torres.

La agrupación de Nueva Jersey tiene altas probabilidades de ser admitida en esta ocasión: ya se le considera un clásico pero mantiene vigencia mediática y comercial. Uno de los grupos de rock pop más exitosos de todos los tiempos, Bon Jovi supo adaptarse a los cambios musicales y llegarle a distintas generaciones de fanáticos. Sus méritos están resumidos en 120 millones de discos vendidos y sencillos de dominio universal como Livin' on a Prayer y Wanted Dead or Alive.

De ser aceptados, la ceremonia bien podría significar la primera reunión de la banda con su exguitarrista Richie Sambora, quien salió en el 2013 en medio de circunstancias confusas. Además, también se tomó en cuenta al bajista Alec John Such, quien formó parte de los álbumes más emblemáticos, pero no así a su reemplazo Hugh McDonald, quien fue admitido como miembro oficial del grupo hasta el 2016, aunque ha sido parte de sus giras y grabaciones desde 1994.

Bon Jovi se ha presentado en Costa Rica en dos ocasiones: 1993 y 2010.

Kate Bush, cantante británica

2. Kate Bush

Elegible desde el 2003

Nominaciones: 1

Solista inglesa adelantada a su tiempo, desde finales de los 70 impulsó al pop a sus extremos más experimentales. Hoy es considerada un ícono femenino dentro de la música moderna y su influencia es innegable en la obra de, por ejemplo, Lady Gaga y Björk.

Sus posibilidades de ser admitida en esta, su primera nominación, son altas, más si se toma en cuenta que el catálogo de Bush ha cobrado vigencia dentro de escuchas más jóvenes en los últimos años, y que bien podría ayudar a aplacar las críticas a la falta de mayor representación femenina dentro del Salón.

3. The Cars

Elegible desde el 2003

Nominaciones: 3

Integrantes propuestos: Elliot Easton, Greg Hawkes, David Robinson, Ric Ocasek y Benjamin Orr.

Tres postulaciones consecutivas hablan bien de la agrupación de Boston, insignia del new wave ochentero. The Cars es una apuesta segura para los votantes, en vista de sus múltiples éxitos en radios y MTV (Drive, Just What I Needed, You Might Think), así como la leyenda que el cantante Ric Ocasek se labró posteriormente como productor, guiando a bandas como Weezer y Bad Religion.

4. Depeche Mode

Elegible desde el 2016

Nominaciones: 2

Integrantes propuestos: Vince Clarke, Andy Fletcher, Dave Gaham, Martin Gore y Alan Wilder

Segundo año consecutivo en que el influyente grupo alternativo inglés es nominado. Además del trío actual (Gaham, Gore y Wilder), los organizadores también tomaron en cuenta a Fletcher, quien fue parte de la banda durante sus años de mayor proyección, y en algo que parece más capricho que otra cosa, al tecladista cofundador Clarke, quien solo fue parte de DM para su primer disco y luego encontró éxito por su lado con Erasure.

Depeche Mode ha actuado dos veces en Costa Rica, en 1994 y el 2009.

5. Dire Straits

Elegible desde el 2003

Nominaciones: 1

Integrantes propuestos: Alan Clark, Guy Fletcher, John Illsley, David Knopfler, Mark Knopfler y Pick Withers

Cuando se dice rock and roll, Dire Straits es un ejemplo perfecto. La banda inglesa se hizo un nombre desde su debut a finales de los 70 y la verdad es que incomoda que esta sea apenas su primera postulación para ser incluida en el Salón de la Fama. Mark Knopfler es considerado uno de los grandes guitarristas de los últimos 40 años y no hay roquero que pueda evitar un remedo de air guitar al oír los primeros acordes de Sultans of Swing, Walk of Life o Money for Nothing.

6. Eurythmics

Elegible desde el 2006

Nominaciones: 1

Integrantes propuestos: Annie Lennox y Dave Stewart

Dúo inglés cuyos atestados están más que probados para ingresar al Salón. La mancuerna conformada por la cantante Annie Lennox y el productor y multi instrumentista Dave Stewart se convirtió en una referencia del pop de los 80, gracias a sus letras cargadas de reflexión y androginia, así como el visionario uso de los sintetizadores.

Tanto Lennox como Stewart llegaron a consolidarse en sus respectivas carreras por separado pero sin duda que lo que hicieron juntos merece todos los aplausos. Se ve difícil que el comité vaya a someter a un grupo de la talla de Eurythmics al desgastante proceso de infructuosos años de nominaciones, por lo que su ingreso bien podría darse en su debut en las nominaciones.

7. The J. Geils Band

Elegible desde 1995

Nominaciones: 5

Integrantes propuestos: Stephen Jo Bladd, Magic Dick, J. Geils, Seth Justman, Danny Klein y Peter Wolf.

Por quinta vez el grupo oriundo de Boston es puesto en consideración, sin que sus probabilidades luzcan mejores que en anteriores ocasiones. Si finalmente el honor se le da finalmente a los de Centerfold, pues ya será algo tarde, luego de que su guitarrista y líder, Jerome Geils, falleciera en abril de este año.

8. Judas Priest

Elegible desde 1999

Nominaciones: 1

Integrantes propuestos: Lee Binks, K.K. Downing, Rob Halford, Ian Hill, Dave Holland, Glenn Tipton y Scott Travis.

Los seguidores del heavy metal han resentido por años que el Salón se hiciera de la vista gorda con bandas legendarias del género, y que ni siquiera se les nominara a pesar de su talla de estrellas, siendo Judas Priest uno de los casos más escandalosos.

A los ingleses su primera nominación les llega con casi 50 años de trayectoria y aún en plena actividad, con giras y grabaciones en sus planes. Jefeada por el carismático vocalista Rob Halford, la agrupación es una preferida de la escena metal y el relegarla en la próxima generación de honores sería una afrenta.

Judas Priest se presentó en el Estadio Nacional costarricense en setiembre del 2011.

9. LL Cool J

Elegible desde el 2009

Nominaciones: 4

LL fue el primer solista de hip-hop en ser nominado al Salón del Rock (aunque sería luego Tupac Shakur el primero en ser admitido) y su ingreso parece seguro... eventualmente. El oriundo de Nueva York empezó su carrera a mediados de los 80 siendo un adolescente y pronto se convirtió en insignia del sello Def Jam. Desde entonces su versatilidad lo llevó con éxito al cine y la televisión, y a hoy se sostiene con vigencia en distintos medios.

Este año el rapero será honrado como el primer artista de hip-hop en recibir un reconocimiento del Kennedy Center, uno de los más altos galardones de la cultura estadounidense.

10. MC5

Elegible desde 1991

Nominaciones: 3

Integrantes propuestos: Michael Davis, Wayne Kramer, Fred Sonic Smith, Dennis Thompson y Rob Tyner

La causa de MC5 es difícil que llegue a buen puerto en el Salón. El grupo de Detroit que marcó la ruta que luego daría pie al punk suele ser visto como un comodín dentro de las votaciones, y rara vez se le da entre los favoritos para hacerse con los votos necesarios.

11. The Meters

Elegible desde 1994

Nominaciones: 4

Integrantes propuestos: Joseph Modeliste, Art Neville, Cyril Neville, Leo Nocentelli y George Porter Jr

Nueva Orleans tuvo en este grupo a uno de los máximos exponentes del funk. Si bien la influencia de The Meters es incuestionable y su huella aún se siente profunda en el hip-hop y otros géneros, los antecedentes no hablan bien de las aspiraciones de estos virtuosos, pues desde 1997 han sido sometidos sin éxito al proceso de votación para ingresar al Salón.

12. The Moody Blues

Elegible desde 1989

Nominaciones: 1

Integrantes propuestos: Graeme Edge, Justin Hayward, John Lodge, Mike Pinder y Ray Thomas

Cuando una banda tan antigua como The Moody Blues aparece por primera vez en las postulaciones al Salón del Rock, es imposible no preguntarse cómo rayos el grupo no está entre los homenajeados desde hace rato.

Pioneros del rock progresivo, su sonido tendría efecto en agrupaciones más jóvenes como Yes y Génesis (que irónicamente ya son parte del Salón). Esta es una banda que ya era popular en los 70, especialmente por su clásico Nights in White Satin, y que en los 80 aún seguía en los primeros lugares de popularidad con canciones como Your Wildest Dreams.

13. Radiohead

Elegible desde el 2017

Nominaciones: 1

Integrantes propuestos: Colin Greenwood, Johnny Greenwood, Ed O'Brien, Philip Selway y Thom Yorke.

Un nombre como Radiohead es irresistible para el comité de nominaciones, que lo propone apenas en su primer año elegible, posiblemente para verguenza de los propios integrantes de la banda inglesa.

Radiohead es por mucho una de las bandas más importantes de todos los tiempos y un emblema del rock de las últimas dos décadas. A pesar de sus constantes desplantes a la industria musical y su desdén hacia este tipo de honores, casi se dará por descontado que el quinteto ingresará en su primera nominación. El que los músicos acepten el reconocimiento y participen de la rimbombante ceremonia de inducción es una apuesta más riesgosa.

14. Rage Against the Machine

Elegible desde el 2017

Nominaciones: 1

Integrantes propuestos: Tim Commenford, Tom Morello, Zack de la Rocha y Brad Wilk

Otros a los que los postuladores no los iban a "perdonar" en su primer año elegible. Políticos, contestatarios e innovadores, los Rage se establecieron en los 90 como un grupo indispensable, fusionando hip-hop, funk, metal y punk como nadie lo había hecho.

Es probable que RATM también sume suficientes votos para ingresar en el 2018 al Salón. De ser así, es de esperarse que los tres ejecutantes, que a la fecha siguen tocando juntos, sean parte de la ceremonia pero no se puede decir lo mismo del reclusivo De la Rocha, pues el vocalista es alérgico a ese tipo de galas.

15. Rufus con Chaka Khan

Elegible desde 1999

Nominaciones: 2

Integrantes propuestos: Dennis Belfield, Al Ciner, Andre Fisher, Chaka Khan, Tony Maiden, Kevin Murphy, Ron Stockert, Bobby Watson, Willie Weeks, David Wolinski

Otro exponente indispensable del funk de los 70, la banda de Chicago es recordada no solo por su música cargada de sexualidad e irreverencia, sino también por armonizar a músicos blancos y negros en una época marcada por la división étnica. Su vocalista, la diva del funk Chaka Khan, ya ha sido postulada con anterioridad al Salón en condición de solista.

16. Nina Simone

Elegible desde 1983

Nominaciones: 1

Sí, da pena admitir que la inmortal Nina Simone lleva tres décadas siendo ignorada por el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Catalogada con toda propiedad como una de las cantantes más importantes de la historia, Simone dejó su huella tanto en el jazz y el soul como en el rock. Diva atormentada, su historia ha sido repasada recientemente en distintas obras, incluyendo un documental ganador del Óscar. Es casi un hecho que ingresará con su primera nominación.

17. Sister Rosetha Tharpe

Elegible desde 1963

Nominaciones: 1

El rock tiene pioneras... y Sister Rosetha. En 1938 sus canciones gospel empezaron a inspirar las bases de lo que luego sería el rock and roll y titanes como Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis la citaban entre sus primeros referentes. Dueña de una voz privilegiada y una habilidad en la guitarra eléctrica inaudita para su época, Rosetha llenaba estadios en los 50 y fue quien puso a Little Richard sobre un escenario.

De todos los nominados de este año, es ella quien podría decirse tiene el mayor derecho histórico para ser parte del Salón del Rock (incluso debió estar ahí desde la primera generación de admitidos).

18. Link Wray

Elegible desde 1983

Nominaciones: 2

Generaciones de jóvenes decidieron tomar una guitarra eléctrica luego de explotar sus oídos con Rumble, el tema insignia de Link Wray. Original de Carolina del Norte, Wray fue un ídolo underground, un genio pirotécnico cuya técnica tuvo efecto en discípulos con apellidos como Hendrix, Beck, Clapton, Page, Springsteen y Townshend.

19. The Zombies

Elegible desde 1989

Nominaciones: 3

Integrantes propuestos: Rod Argent, Paul Atkinson, Colin Blunstone, Hugh Grundy y Chris White.

Un grupo indispensable de la invasión inglesa, los Zombies permearon su rock de la elegancia del jazz, lo que derivó en temas de una fineza absoluta, como su clásico Time of the Season. Aún así, su candidatura parece débil en comparación con la de los pesos pesados que enfrenta en las actuales nominaciones.