Salón de la Fama del Rock and Roll recibió a Pearl Jam, Yes y al rapero Tupac

El Salón de la Fama del Rock and Roll celebró el viernes 7 de abril la inclusión de seis nuevos actos musicales en sus filas, en una de las ceremonias más festivas de los últimos años.

Los grupos de rock Yes, Journey y Pearl Jam, el grupo Electric Light Orchestra –pieza clave en la época del disco– así como la cantautora Joan Baez y el rapero Tupac Shakur fueron celebrados en la edición número 32 de esta ceremonia, en el Barclays Center, en Broklyn, Nueva York.

La nostalgia y el poder del rock 'n' roll fueron la materia prima para diversos homenajes y presentaciones en vivo. Bandas se reunieron, miembros de grupo se dieron la espalda y por supuesto, Donald Trump apareció de una u otra manera en los discursos de los nuevos integrantes del salón de la fama.

La ceremonia será transmitida en Estados Unidos el 29 de abril por HBO y aunque aún se desconoce la fecha de transmisión en Latinoamérica, ya han llegado a la red algunos adelantos de las presentaciones y discursos de la noche del viernes.

En la ceremonia, las bandas son invitadas a tocar en directo, lo que suele generar complicaciones cuando los grupos están separados –caso de Journey–, peleados –caso de Yes– o bien, el homenajeado ya falleció –como sucede con Tupac–.

Esto no evitó que cientos de personas disfrutaran de Electric Light Orchestra, quienes dieron tributo al Chuck Berry, reconocido como pionero del rock 'n' roll.

Ellos interpretaron su versión Roll Over Beethoven, uno de los temas que hiciera a Berry el guitarrista más influyente del siglo XX.

“Nadie en este lugar estaría aquí de no ser por ese hombre”, expresó Jann Wener, uno de los fundadores del salón de la fama y de la revista Rolling Stone.

Joan Baez interpretó Swing Low, Sweet Chariot, tema en que aprovechó para mencionar al presidente de Estados Unidos. “Vi una banda de ángeles que venía a llevarnos a casa, a mí, a todos, incluso a ti, Donald”, cantó la autora de 76 años.

En su discurso de aceptación, dijo que saldría del retiro de escribir para buscar la justicia social y que esperaba hacer una gira pronto.

Una de las sorpresas de la noche fue ver a la mayoría de los mimebros de Yes juntos en un mismo escenario. Al grupo se unió Geddy Lee de Rush, para reemplazar al fallecido bajista Chris Squire. Juntos intepretaron temas como Roundabout y Owner of a Lonely Heart.

Luego siguó el turno en el escenario de Snoop Dogg, quien se encargaría de rendir homenaje a su amigo, el rapero Tupac Shakur. En su discurso, recalcó que Tupac le enseñó a fumar marihuana de mejor calidad.

La presentación artísitca de la obra de Shakur fue una de las más celebradas. Comandados por la cantante Alicia Keys, raperos como YG, T.I. y el mismo Snoop interpretaron temas como Changes, Hail Mary y Keep ya Head Up.

A pesar de los rumores, el grupo Journey no se presentó con Steve Perry, quien lleva separado del grupo más de 25 años. No obstante él fue pare de la ceremonia y mostró su admiración por el guitarrista Neal Schon y el nuevo vocalista, Arnel Pineda.

Jorney interpretó algunos hits como Separate Ways y Don't Stop Believin'.

Finalmente, Pearl Jam tomó el escenario para una de las presentaciones más esperadas de la noche. Los gritos y cánticos demostraron que el Barclays Center estaba lleno de fanáticos del grupo y por eso, su presentación fue la más eléctrica de todas.

Interpretaron Alive, Given to Fly, Better Man y cerraron con Rockin' in the Free World, tema en el que se les unieron Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, Trevor Rain de Yes, Neal Schon de Journey, Dhani Harrison (hijo de George Harrison) y Jack Irons (quien fuera parte de Red Hot Chili Peppers).











