Martín Valverde recibe bendición de sacerdote durante su recuperación en hospital mexicano

La noche de este domingo 2 de abril, el cantante católico Martín Valverde recibió la visita de un sacerdote, quien llegó a darle la Comunión mientras el artista se recupera, junto a su esposa Lizzy Watson y su pequeño hijo Jorge Pablo, tras un accidente de tránsito en México.

Valverde compartió en su Facebook oficial –medio que está utilizando para informar sobre su salud a sus seguidores– una serie de fotografías en las que contó: "Hoy recibimos a Jesús en nuestro lecho de enfermedad. Gracias al Padre Jorge Ochoa SJ por su amistad y generosidad".

Martín aprovechó su publicación para solicitar a sus seguidores que mantengan en oración a su hijo Jorge Pablo, quien este lunes 3 de abril será intervenido nuevamente.

El martes 28, Valverde y su hijo fueron sometidos a cirugías para contrarrestar la hemorragía interna que les produjo el percance.

La familia sufrió un accidente hace una semana, el lunes 27 de marzo, en Guadalajara. El percance se dio horas después de ofrecer un concierto en Jocotepec, Jalisco. Desde entonces tanto Martín como Lizzy han usado la red social de Valverde para comunicar su evolución.

El apoyo de los fans y hermanos de la fe de la familia no han cesado. Miles de comentarios de apoyo son escritos en cada publicación que realiza la familia. Los Valverde Watson no han dejado de agradecer el apoyo y aprovechan el mismo medio para solicitar que no "dejen de orar".

"No puedo responder a cada uno de ustedes, pero sepan por favor que recibimos su cariño y oración con mucho agradecimiento. Sus muestras de afecto nos animan, renuevan nuestras fuerzas y nuestra fe. No hay palabras... ¡Gracias!", escribió Lizzy días atrás.