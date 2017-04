Las Robertas cosechan años de éxito desenfadado

Nuevo álbum del grupo será publicado el 5 de mayo

Nacionales harán gira de 24 fechas por Europa para promocionar su nuevo álbum, Waves of the New , inspirado en la estética hippie de los años 60

De antes y de ahora. Así se sienten las canciones del nuevo disco de Las Robertas, titulado Waves of the New . El grupo nacional siempre ha tenido afinidad por los sonidos y la estética vintage , con la esencia de su momento pero la energía de hoy. El último álbum, que se lanzará el 5 de mayo, profundiza su búsqueda.

Desde marzo del 2009, el grupo ha cosechado una de las carreras más activas entre las bandas nacionales de su generación, haciendo giras en Estados Unidos, México y ahora Europa, además de haber firmado con disqueras como Art Fag Recordings y Burger Records.

Cada uno de los pasos de Las Robertas ha quedado plasmado en sus álbumes; el tercero condensará su momento más alegre. Waves of the New (editado por la disquera mexicana Buendia Records) mostrará esa nueva cara del grupo.

“ Waves of the New es un trip de felicidad y luz”, explicó la fundadora del grupo, Mercedes Oller. La frase puede leerse en la voz una hippie o flower child de los 60 y tendría todo el sentido.

Si bien antes Las Robertas se habían inspirado en grupos de los años 70, como Ramones y The Velvet Underground, en su tercer disco encontraron casa en la estética sonora y visual de la contracultura de California que floreció hace cinco décadas.

Esa influencia reluce en el afiche de su próxima gira de 24 fechas por Europa, que asemeja un cartel de aquella época, y también en el nuevo video del grupo, en el que el trío viste ropa digna de Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band y se presenta entre numerosos efectos psicodélicos. El 5 de mayo, el mundo verá cómo lo viejo y lo nuevo se manifiesta en una nueva frecuencia en este álbum.

Para Oller, esta conexión con la memoria es reflejo de su pasado y su presente, y también las viejas y nuevas olas que ha tenido que sortear con la banda que fundó en su adolescencia.

Imágenes. Las Robertas siempre han tenido muy claro que su forma de presentarse es tan importante como el sonido que acompaña al grupo.

“Antes de decirle a la gente que tocara en la banda, yo ya tenía el nombre, inspirado en la fotógrafa Roberta Bayley, y tenía en mente qué era lo que quería hacer en términos creativos.

”Quería tener una mujer al frente y no por ser mujer, sino por la voz femenina y las armonías que pueden surgir de eso”, señaló Mercedes Oller.

La entrevista ocurrió en Salt Traders, una cafetería y tienda de sales artesanales en Santa Ana. Oller y su prometido, Russell Davis (del grupo Ave Negra), manejan el espacio.

La música, es lógico, no es fuente de ingreso constante ni grande, pero ella no empezó en la música para hacer dinero.

“Lo que toco es porque me gusta y no voy a tocar para pertenecer a nada. Creo que eso ha sido parte del éxito de la banda, I don’t wanna be liked by anyone (nunca he querido caerle bien a nadie)”, dijo la líder.

Sonidos y cambios. Que Waves of the New tenga influencia de los sesenta tiene mucho que ver con la música con la que Oller creció. The Byrds, The Yardbirds, The Beach Boys, Jefferson Airplane son algunas de las bandas que cita como referencias.

Ella quiso encontrar junto al productor John Greene un híbrido entre el sonido de esa época y el indie rock que Las Robertas mostró en los álbumes Cry Out Loud (2010) y Days Unmade (2014).

El disco se grabó en California y presenta las canciones más alegres que haya hecho el grupo, sin necesidad de sacrificar sus elementos distintivos: fuertes golpes de batería, cuidadas armonías vocales y riffs movidos en la guitarra y el bajo.

Waves of the New es el primer álbum que grabaron juntos Mercedes Oller, Fabrizio Furán (batería) y Sonya Carmona (bajo y voz), y también el primero que compone Oller sin la colaboración de la bajista Monserrat Vargas.

Vargas, además del baterista Franco Valenciano, fueron parte fundamental del grupo cuando este consiguió su primer contrato disquero, pero dejaron el grupo en el 2012 y 2015, respectivamente. “Estar con un grupo de gira un mes no es fácil, ahí salen todas las personalidades a relucir”, explicó Oller, quien subrayó el importante aporte de todos quienes han pasado por el grupo. “Ahora están las personas que han querido seguir trabajando”, dijo.

Veraniego. “Sonya (Carmona) lo ha dicho bien: uno llega un punto en su vida en donde no le importa nada y uno no le debe nada a nadie; Waves of the New es mucho de eso”, comentó Oller.

Ella define el estado general del disco como “buen ride ” y el tinte del sonido como “veraniego”: las canciones así lo reflejan. El sencillo The Feel (que ya había sido lanzado pero fue regrabado) habla sobre estar más en conexión con el universo.

Aunque las letras de otros discos hayan versado sobre relaciones de amor dolorosas, este álbum se aparta de ellas. Oller lo considera un reflejo de su propia vida amorosa y familiar.

“Soy afortunada de tener papás increíbles, un hermano increíble, un novio con el cual me voy a casar, una cuñada increíble, una familia funcional...

”Siempre he sido muy segura de mí misma y de todo lo que puedo llegar a hacer; siempre he sido muy feliz. La gente que tiene muchas inseguridades siempre está más triste y deprimida”, dice.

Otro de los temas del disco, Alto Astral , es una canción igual de animada que usa como título una popular frase en portugués.

“ Alto astral es como el ‘pura vida’ de los brasileños. La canción tenía otro nombre pero cuando oí a Sonya pronunciarla con The Bogarins, un grupo que es amigo nuestro, quise tomarla inmediatamente para esta canción”, comentó Oller.

Futuro. Las buenas relaciones con esta banda y otras como Los Blenders de México han tenido influencia positiva en el grupo. Oller se refiere a ellos como “nuestra escena”, hablando de un mercado para bandas de garage rock o psych garage que hay en América y Europa.

“Aun sin ser una banda con sonido latino, hemos puesto el nombre de Costa Rica en alto”, señaló Oller. Y tiene razón. Las Robertas sigue siendo una de las bandas latinoamericanas –y por defecto ticas– más reconocidas en Estados Unidos y Europa. “No creo que seamos famosos, sino que hemos sido constantes”, opinó Oller.

Ella espera que esta constancia se traduzca en nuevas formas de promocionar su música. Quizá firmar un contrato disquero en Estados Unidos (“el único país en el que se puede vivir de la música”, dijo Oller) o que compren alguna de sus canciones para una película serie o anuncio.

Las Robertas seguirá trabajando, relajadas, pero con ímpetu.“En la moda que se habla de effortless chic . Lo effortless, algo que se ve sin esfuerzo, pero bien, requiere mucho trabajo”, explica Oller.

“Para que algo se vea effortless... no es cualquiera, y así sucede con la música de las Robertas, yo creo”, finalizó.











