Rise Against: punk y resistencia en Zapote

Se presentarán por segunda vez .

Rise Against sacudirá a su amplia masa de seguidores ticos esta noche en el Club Pepper’s, ubicado en Zapote.

Los fanáticos de la banda, oriunda de Chicago, Estados Unidos, esperan con ansias de corear los temas Swing Life Away, Give it All y la más popular en Spotify, Savior.

La música del cuarteto –compuesto por Tim McIlrath, Zach Blair, Joe Principe y Brandon Barnes– inevitablemente remite al 2004, año en el que Rise Against lanzó el disco Siren Song of the Culture .

La producción punk rock se popularizó por sus canciones que giraban alrededor de una fuerte crítica al gobierno estadounidense, liderado en ese entonces por George W. Bush.

En medio de las guerras contra el terrorismo y los tiroteos en escuelas públicas, las piezas de protesta eran las más solicitadas en las radios y canales musicales como MTV. El punk estaba a la orden del día.

El presidente del Partido Republicano fue el blanco de un movimiento de la época conocido como Rock Against Bush que compilaba piezas de 54 grupos, incluyendo Trío, Offspring, Get Up Kids, Ministry, Rise Against, Strung Out, Ataris, Bad Religion y Social Distortion.

En total se produjeron dos discos que iban en contra de las políticas del mandatario.

Era otro presidente, eran otros tiempos pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca volvió a poner al punk contestatario en las emisoras de Estados Unidos.

Paradójicamente, la situación política volvió a catapultar a Rise Against al debate mainstream .

El concierto. La presentación de Rise Against forma parte de la gira latinoamericano de la banda para promocionar su nueva producción titulada Wolves , que será lanzada mundialmente el 9 de junio.

Durante sus recientes conciertos la banda ha tocado dos piezas de su próximo álbum, como The Violence y Welcome to The Breakdown.

En esta gira los norteamericanos tocaron en Chile –junto a Linkin Park– Argentina, Brasil, México y su última parada la harán en Costa Rica, el único país centroamericano que forma parte del recorrido.

También habrá espacio para los clásicos. Los integrantes del grupo prometió en sus redes sociales que hará un repaso de sus temas emblemáticos de los discos Endgame (2011), Appeal to Reason (2008), The Suffer and The Witness (2006).

Alejandro Guerrero, de la productora Destiny Recording, es el encargado de volver a traer al conjunto, que se presentó por primera vez en noviembre del 2012, también en Zapote.

En esa ocasión la banda deleitó a sus fans con una inyección de energía y adrenalina.

Para Guerrero, este concierto es vital, porque se realiza en el marco de las celebración del décimo segundo aniversario su productora, la cual ha sido la abanderada para traer los mejores exponentes del género punk rock , como Strung Out, Face to Face y Bouncing Souls.

Boletos. Las entradas físicas se encuentran a la venta en la tienda Twistin Bones (San José centro), Destiny Ink (Guadalupe) y Wow (Heredia).

Los boletos se pueden adquirir también por medio de la página Yapp Experience. Las entradas van entre ¢20.000 y ¢24.000.

Además habrá venta de entradas en la taquilla de Club Peppers a partir de las 7 p. m. de esta noche.

Los ticos de la agrupación de punk Bufonic serán los teloneros de la velada. Este concierto marcará el regreso de la banda herediana reconocida por sus canciones Tiempo en contra y El dueño de las piezas.

El concierto es para todo público. Los encargados advierten que no se podrá ingresar con cadenas, collares de picos o cigarrillos.