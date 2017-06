Río Roma: 'Muchas princesas la van a pasar muy bien; esa es nuestra misión'

Todo está listo para que este viernes 9 de junio, el Centro de Eventos Kölbi, en Parque Viva, vibre al máximo con la música romántica del dúo mexicano Río Roma.

El espectáculo de los hermanos Raúl y José Luis está pactado para comenzar a las 8 p. m. Antes de ellos, el cantante costarricense Eduardo Aguirre calentará los ánimos del público con su propio repertorio romántico.

La tarde de este martes, los hermanos ofrecieron una conferencia de prensa en la cual explicaron cómo esperan que sea su primer concierto oficial en nuestro país –en años anteriores, solo han realizado presentaciones privadas para sus fans–.

"Estamos muy felices de estar nuevamente acá en Costa Rica. Esta es una hermosa tierra, me encanta la vibra de su gente, nos encanta venir y en esta ocasión para presentar un concierto. El espectáculo es un clímax, será un cúmulo de canciones, de emociones", comentó José Luis.

Para el show en Parque Viva, el dúo aseguró que ofrecerán mucha "vibra positiva" . "Muchas princesas seguro la van a pasar muy bien; esa es nuestra misión. Vemos la cara de sorpresa del público cuando nos escuchan en vivo y eso nos encanta. Siempre seremos baladistas, nuestra voces nacieron para eso, pero le cantamos al amor en diferentes ritmos y eso hace que el concierto sea muy sorpresivo", agregó José Luis, compositor de los temas que interpretan.

"En el show hay mucho dinamismo e interacción con el público. En vivo las canciones tienen mucho más ritmo y eso genera una presentación muy movida", comentó Raúl.

Ambos conversaron un poco sobre su trabajo actual en el cual también han compartido temas con otros artistas como Fonseca y el grupo juvenil CNCO.

"Como compositor siempre me gustó el reto de salirme de las baladas. Cada compositor tiene su género, pero he tratado de incursionar en diferentes ritmos; el andar de un lado al otro es descubrir que el amor no tiene edad ni género. Sí vamos a seguir haciendo música rítmica pero siempre cuidando esa manera de hablarle bonito a las mujeres, con respeto", dijo José Luis.

El viernes, Río Roma ofrecerá una presentación con una banda completa conformada por bajo, batería, piano, guitarra y saxofón.

El dúo se suma a la campaña de donación para ayudar al niño costarricense Daniel León para que se someta a un trasplante de médula ósea en Estados Unidos. La producción confirmó que $1 de cada entrada vendida para este recital se donará a la causa. La familia del pequeño confirmó que concertaron un acuerdo con el Hospital de Niños Cincinnati, en Estados Unidos, para realizar pronto la operación; sin embargo, aún no han recaudado la meta de $1 millón que se necesita.

"Saber que somos parte de esta causa nos da una gran satisfacción", afirmó Raúl.

Todavía quedan entradas disponibles para escuchar a Río Roma. Los boletos están disponibles en el sitio www.boleteria.cr y los precios son: ¢40.000 (pit), ¢30.000 (graderías derecha e izquierda) y ¢25.000 (preferencial).