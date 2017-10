Ricardo Arjona ofrecerá segundo concierto en el Ricardo Saprissa

La productora Primo Entertainment anunció la mañana de este lunes que el guatemalteco Ricardo Arjona ofrecerá un segundo concierto de su giraCirco Soledadel próximo 27 de enero, en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás.

Según la empresa, la segunda cita del artista en nuestro país se debe a que las entradas para el primer recital (que será el 26 de enero en el mismo lugar) están prácticamente agotadas. "Nos quedan muy pocos boletos en las localidades no numeradas y estos se están vendiendo a un ritmo bastante acelerado, por lo que no descartamos que pronto anunciaremos el sold out de esta primera fecha. A raíz de esto, así como de los numerosos correos y mensajes que hemos recibido en nuestras redes sociales pidiendo un concierto más, hoy confirmamos la apertura de una segunda fecha", aseguró Andrés Naftali, productor de Primo Entertaiment, en un comunicado de prensa.

Las visitas de Arjona de nuevo marcan un hito en la historia de los conciertos en Costa Rica ya que la última vez que el compositor estuvo en el país llenó dos noches seguidas el recinto deportivo de Tibás.

Las entradas para este segundo concierto se venderán a partir de este martes 31 de octubre a partir de las 8 a. m., con venta abierta para todo tipo de pago en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢9.500 (Sol sur), ¢12.500 (gramilla de pie), ¢26.500 (sombra), ¢36.500 (platea), ¢35.000 (balcón), ¢56.000 (vip Ricardo y vip Arjona), ¢84.500 (Momentos Credomatic); los montos no incluyen los impuestos por servicio de la tiquetera.

LEA MÁS: Ricardo Arjona volverá a cantar en Costa Rica el 26 de enero del 2018

Adicionalmente, al igual que en la primera fecha de la gira, se ofrecerá una entrada especial, en la cual las primeras tres filas tendrán otros beneficios, como por ejemplo cojines en los asientos, sorteo para conocer a Ricardo Arjona antes del show y posters autografiados, discos Circo Soledad y un tour backstage, según informó la producción.