Pocos revendedores aguardan afuera del Estadio Nacional a la espera de los fans de Justin Bieber

Quizá la inclemencia del sol de la mañana, la esporádica lluvia de la tarde o el clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona no ayudaran a calentar el ambiente previo a la presentación de Justin Bieber este próximo lunes.

Los que sí llegaron fueron grupos de revendedores de entradas y de distribuidores de artículos alusivos a la estrella juvenil. La sorpresa era evidente ante una afluencia nula. Para un espectáculo de la talla del que se ofrecerá en pocas horas, ellos esperaban al menos a algunas personas haciendo fila, como es usual cuando se presenta un afamado artista.

Espera. Con tres entradas preferenciales en su mano estaba el revendedor Willy Vega; hacia varias horas que esperaba clientes. No llegó ninguno mientras estuvo en los alrededores del recinto de La Sabana, lo que sí lo acompañó todo el tiempo fueron los ardientes rayos solares que trató de evadir con una gorra y mangas largas.

"La gente no está viniendo. La fe es que mañana vengan a buscar entradas, pero sabemos que en la boletería todavía quedan algunas; por eso, estas que tengo aquí las vendo si acaso con ¢3.000 más de diferencia. En total tengo diez entradas", aseguró.

En otra de las puertas del Estadio Nacional esperaba Luis Calderón: su intención era vender fotografías de Justin Bieber. Cada una tiene un costo de ¢1.000 y se ven imágenes del cantante en cada etapa de su carrera. Pero él tampoco tuvo suerte; hoy ni siquiera llagaron personas a retirar entradas a la boletería, lo que le impedía comerciar sus productos.

"Hoy no se vende. Si la gente no ha venido ahorita (2:30 p. m.) difícilmente lleguen más tarde", aseveró con la experiencia que le han dado todos sus años de oficio como vendedor.

Otra vendedora que ya había perdido la esperanza de vender algo fue María González. Es la primera vez que vende artículos previo a un concierto masivo: la persona que le dio los posters y cintas de Justin Bieber le garantizó que le iba a ir muy bien; sin embargo, la realidad fue otra.

"Esta es mi primera vez viniendo antes de un concierto; yo en realidad me dedico a las ventas ambulantes en San José. A estas alturas ya vi que no se vende nada hoy. Me traje a mi muchachito y ya está cansado de esperar clientes", mencionó mientras arreglaba con afán sus productos.

Show. El cantante canadiense presentará su gira Purpose World Tour, este 24 de abril en el Estadio Nacional. El montaje para el esperado espectáculo incluye tres tarimas y 423 luces móviles.











