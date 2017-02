Premios Grammy 2017: Lista de nominados y ganadores

La Academia Estadounidense de Artes y Ciencias de la Grabación entrega este domingo 12 de febrero los codiciados premios Grammy a lo mejor de la industria musical.

A las 7 p. m. en el Staples Center de Los Ángeles se llevará a cabo la ceremonia de premiación; sin embargo, la Academia ya inició con la entrega de los gramófonos en varias categorías.

A la edición 59 de los Grammy llega como favorita Beyoncé, quien lidera las nominaciones con un total de nueve.

Entre las postulaciones de la intérprete de Single Ladies están las de mejor álbum del año, por Lemonade, y las de mejor canción y mejor disco por Formation.

Otros grandes nominados son Drake, Rihanna y Kanye West, con ocho nominaciones cada uno.

La ceremonia principal será conducida por el humorista británico James Corden.

A continuación la lista de nominados de las categorías principales de los galardones. Cada apartado se actualizará con el ganador a conforme avance la gala.

Grabación del año:

Adele, Hello.

Rihanna ft. Drake, Work.

Beyoncé, Formation.

Lukas Graham, 7 years.

Twenty One Pilots, Stressed out.

Álbum del año:

Adele, 25.

Beyoncé, Lemonade.

Drake, Views.

Justin Bieber, Purpose.

Sturgill Simpson, A sailor's guide to Earth.

Canción del año:

Beyoncé, Formation.

Adele, Hello.

Mike Posner, I took a pill in Ibiza.

Justin Bieber, Love yourself.

Lukas Graham, 7 years.

Mejor nuevo artista:

Kelsea Ballerini.

The Chainsmokers.

*Chance the Rapper. (GANADOR).

Karen Morris.

Anderson .Paak.

Disco pop vocal del año:

* Adele, 25. (GANADOR).

Justin Bieber, Purpose.

Ariana Grande, Dangerous woman.

Demi Lovato, Confident.

Sia, This is acting.

Mejor grabación bailable

*The Chainsmokers ft, Daya, Don't Let Me Down. (GANADOR).

Bob Moses, Tearing Me Up.

Flume ft. Kai, Never Be Like You.

Riton ft. Kah-Lo, Rinse & Repeat.

Sofi Tukker, Drinkee.

Disco del año en Dance/Electrónica

*Flume, Skin. (GANADOR).

Jean Michel Jarre, Electronica 1: the time machine.

Tycho, Epoch.

Underworld, Barbara, Barbara, we are facing a shining future.

Louie Vega, Louie Vega starring...XXVIII.

Disco del año en Rock

Blink 182, California.

*Cage the Elephant, Tell me I'm pretty. (GANADOR).

Gojira, Magma.

Panic at the Disco!, Death of a bachelor.

Weezer, Weezer.

Mejor álbum instrumental contemporáneo

*Snarky Puppy, Culcha Vulcha. (GANADOR).

Herb Alpert, Human Nature

Bill Frisell, When You Wish Upon A Star.

Steve Gadd Band, Way Back Home: Live From Rochester, NY.

Chuck Loeb, Unspoken

Disco del año en Música Alternativa

Bon Iver, 22, A Million.

*David Bowie, Blackstar. (GANADOR).

PJ Harvey, The hope six demolition project.

Iggy Pop, Post pop depression.

Radiohead, A moon shaped pool.

Disco del año en pop Latino

Jesse & Joy, Un besito más. (GANADOR)

Gaby Moreno, Ilusión.

Laura Pausini, Similares.

Sanalejo, Seguir latiendo.

Diego Torres, Buena Vida.

Mejor performance solista

*Adele, Hello. (GANADOR).

Beyoncé, Hold Up.

Justin Bieber, Love Yourself.

Kelly Clarkson, Piece by piece (Idol version)

Ariana Grande, Dangerous woman.

Mejor dúo pop o presentación grupal

The Chainsmokers ft. Halsey, Closer.

Lukas Graham, 7 Years.

Rihanna ft. Drake, Work.

Sia ft. Sean Paul, Cheap Thrills.

*Twenty One Pilots, Stressed Out. (GANADOR).

Mejor álbum vocal pop tradicional

Andrea Bocelli, Cinema.

Bob Dylan, Fallen angels.

Josh Groban, Stages live.

Willie Nelson, Summertime: Willie Nelson sings Gershwin. (GANADOR).

Barbra Streisand,"Encore: Movie Partners sing Broadway.

Mejor video musical

Beyoncé, Formation.

Leon Bridges, River.

Coldplay, Up & up.

Jamie XX, Gosh.

OK Go, Upside down & inside out.

Mejor presentación de rock

Alabama Shakes, Joe.

Don't Hurt Yourself, Beyoncé ft. Jack White.

*Blackstar, David Bowie. (GANADOR).

The Sound Of Silence, Disturbed.

Heathens, Twenty One Pilots.

Mejor disco tropical latino

*Jose Lugo & Guasábara Combo, ¿Donde Están? (GANADOR).

Fonseca, Conexión.

Formell Y Los Van Van, La Fantasia Homenaje A Juan Formell.

Grupo Niche, 35 Aniversario.

La Sonora Santanera, La Sonora Santanera En Su 60 Aniversario.

Mejor soundtrack de un audiovisual

*Miles Ahead. (GANADOR).

Amy.

Straight Outta Compton.

Suicide Squad.

Vinyl: The Essentials Season 1.

Mejor banda sonora para un audiovisual

*Star Wars: The Force Awakens. (GANADOR).

Bridge Of Spies.

Quentin Tarantino's The Hateful Eight.

The Revenant.

Stranger Things Volume 1.

Stranger Things Volume 2.

Mejor canción de rock

*Blackstar, David Bowie (GANADOR).

Burn The Witch, Radiohead.

Hardwired, James Hetfield & Lars Ulrich.

Heathens, Tyler Joseph.

My Name Is Human, Rich Meyer, Ryan Meyer & Johnny Stevens.











