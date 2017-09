Nuevo ciclo de conciertos en San José empezará con The Blank Tapes, de California

Este viernes El Sótano de Amón Solar tendrá la primera visita de un grupo estadounidense y el inicio oficial de un nuevo ciclo de conciertos. Los californianos de The Blank Tapes harán su debut en suelo tico gracias a la productora Pink Pantano, que pretende traer a este y otros grupos de nicho.

“Queremos hacer conciertos de bandas que nos gustan y grabar sesiones (en vivo) con ellos. Es una forma de acercar a la escena de garage rock o psych rock a San José”, explicó Mercedes Oller, fundadora de Las Robertas y una de las dos partes de Pink Pantano, junto con Elena Rohrmoser.

Pink Pantano espera hacer un puente entre la música costarricense y grupos o compositores locales. En este concierto, Adrián Poveda interpretará algunas de las canciones que ha compuesto en solitario, así como otras de sus grupos Monte, Continental y Detectives Salvajes.

También será el debut de Francis, nuevo proyecto de Rusell Davis, conocido por ser la voz principal y compositor en el grupo nacional Ave Negra.

El concierto iniciará a las 9 p. m. y asistir, costará ¢3.000 (exclusivo para mayores de edad). Amón Solar se ubica 400 metros hacia el norte del Auto Mercado en San José.

Sabor californiano

The Blank Tapes es el proyecto creativo de Matt Adams, prolífico músico originario de Los Ángeles. Desde su adolescencia, aprendió a tocar todos los instrumentos que se necesitaban para sonar como una banda de rock de los años 60.

Adams comenzó a grabar su música en el 2005, con el álbum Landfair. Allí exploró a profundidad su virtuosismo como cantautor. Desde entonces ha grabado otros 15 álbumes –entre ellos Ojos Rojos y el reciente Wobbly Rock– y varios sencillos. Él ha pintado o diseñado la portada de muchos de ellos.

Con la entrada de varios músicos que apoyan a Adams en vivo, el grupo ha evolucionado hacia un sonido más roquero, sin perder el sonido sesentero.

La revista The New Yorker lo definió mejor: “The Blank Tapes suena como The Archies si Lou Reed estuviera escribiendo sus canciones”. En el país, The Blank Tapes se presentará en formato de dúo.