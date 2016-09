Pedro Fernández: ‘Ha muerto Juan Gabriel y nació su leyenda’

El cantautor mexicano Pedro Fernández aprovechó una entrevista con Viva para hablar sobre lo bien que le ha ido a su último disco, anunciar que vendría pronto a Costa Rica y expresar su dolor por la muerte de su colega y coterráneo Juan Gabriel.

En el 2015 fue ganador del premio Grammy Latino al mejor disco de música ranchera por Acaríciame el corazón , material del cual fue productor y en el que hay canciones de su autoría.

A continuación, un extracto de la entrevista con el reconocido charro mexicano y también actor de televisión y cine.

¿Cuáles son sus sentimientos después de haber ganado el Grammy Latino 2015?

Además de la experiencia tan bonita, hay una gran satisfacción con el trabajo que se hizo y con el que se sigue haciendo. Haber sido premiado con el Grammy es un compromiso agregado al que ya tenemos con el público de hacer cosas mejores.

Fue productor del disco y también autor de varios temas, ¿qué le quiso imprimir de su personalidad al disco?

Es un disco que musicalmente está muy equilibrado, en su mayor parte es romántico, pero también tenemos canciones alegres; eso es bueno porque al escucharlo no todo parece lo mismo. Que lleve canciones de mi autoría lo hace más personal y opino que es un álbum bastante interesante y que vale la pena escucharse.

A los sencillos les ha ido muy bien con la aceptación del público, ¿qué tienen estas canciones que han calado en el gusto de sus seguidores?

Primero que todo, tienen mucho corazón. Después de eso es complicado saber qué es lo que al público le llama la atención, pero quiero pensar que las canciones se prestan para dar una serenata o para reafirmar el amor entre parejas; me parece que, en términos generales, hay muchos elementos que se juntan para que sean tan atractivas para el público.

Después de tantos años en la profesión, ¿cuál es su labor para que la música ranchera siga vigente en el gusto de América Latina y el resto del mundo?

La única manera es trabajando y reafirmar el compromiso con el público. Tratamos siempre de hacer el trabajo con mucho cariño, por ejemplo, buscamos que la gente se divierta con el show , que se enamore con los discos, que disfrute las canciones románticas y las festivas, que se encuentre con un disco que puede escuchar en cualquier momento, no solo en un los de nostalgia.

¿Por qué cree que la música ranchera sigue gustando tanto?

Porque tiene esos condimentos maravillosos desde hace muchos años. La música mexicana tiene una vigencia impresionante y es porque el género está conformado por cosas interesantes que hacen que el ser humano reviva sentimientos de amor y de alegría, o de desamor y hasta tristeza que solo el mariachi lo hace sentir. La música mexicana se mantendrá viva por muchos años, pero dependerá del trabajo que los intérpretes como yo hagamos; en lo que a mí respecta, seguiré intentando que el público disfrute siempre.

¿Hay algún proyecto nuevo en actuación?

Por lo pronto no hay nada en concreto, siempre se manejan historias de que a lo mejor que si o que no. De mi parte hay un deseo muy grande y positivo de volver a la televisión o el cine,; ojalá que pronto venga un gran proyecto y volver a actuar.

Recientemente terminó su participación en La Voz Kids . ¿Cómo le fue con esta nueva experiencia de trabajo?

Fue algo realmente maravilloso trabajar con los niños, es encantador y me remontó a los inicios de mi carrera cuando era un niño pequeño.

¿Qué recuerdos le removió esta experiencia?

Fue algo que no se pudo evitar, de alguna forma siempre me hizo recordar. Ver a los niños cantar y desenvolverse de forma tan profesional en el escenario, me devolvió a cuando yo cantaba La mochila azul , Corriente y canelo , La mugrosita o Mamá solita . Me emocionaba mucho al ver la ilusión y la esperanza que tenían de convertirse en grandes artistas.

¿Está trabajando ya en algún proyecto nuevo?

Empezamos dentro de unas semanas a trabajar con el material para el disco del próximo año, a escribir y escoger canciones para dar forma y concepto. Espero que sea exitoso y que enamore a los fans que tengo y a los que no lo son pero que quiero que también sean mis fans.

¿Cómo tomó usted la muerte de Juan Gabriel?

Es una tristeza muy grande, el mundo está de luto musicalmente hablando. Juan Gabriel dejó un legado hermoso con esa forma tan bella de componer canciones, de interpretarlas y de transmitírselas al público, es algo único. Tuve el privilegio de ser su compañero y amigo; estuve con él en mayo cantando juntos, platicamos, nos reímos, bromeamos; lo vi perfectamente bien y lleno de felicidad y de amor por realizar su trabajo.

”Cuando ocurre algo así quedas como en estado de shock . Ha muerto Juan Gabriel y nació su leyenda, ese es un espacio que nadie podrá llenar, hay que admirarlo, quererlo y recordarlo.

¿Tiene planes de venir pronto a cantar a Costa Rica?

¡Sí hay planes! Si todo sale bien y se concretan las negociaciones, nos veremos a finales de este año y nos volveremos a ver a principios del otro. Estoy ansioso por regresar a cantarles a los costarricenses con mucho amor.











