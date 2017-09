Parque Viva reunirá a leyendas de Journey, Chicago, Toto y Kansas

Los 80 traerán de vuelta al presente su particular sonido, pues algunos de los vocalistas que pasaron por las populares agrupaciones Journey, Chicago, Toto y Kansas unirán sus voces el 19 de noviembre en el concierto Rockpack.

La presentación, que estará a cargo de Marvin Córdoba Producciones, incluirá a Kevin Chalfant, antiguo miembro de Journey (1976-1984 y 1999-2009); a Bill Champlin, vocalista de Chicago (1982-2009); Bobby Kimball, quien grabó algunos de los temas más importantes de Toto (1977-1984 y 1998–2008); a John Elefante, vocalista de Kansas (1982-1984), y además a Tamara Champlin.

Según adelantó el productor Marvin Córdoba, cada uno de ellos interpretará cinco temas, entre los que destacarán Faithfully (Journey), I Don't Want to Live Without Your Love (Chicago), Rosanna (Toto), Dust in the Wind (Kansas) y You Won't Get to Heaven Alive (Tamara Champlin).

De acuerdo con Córdoba, el espectáculo de apertura traerá de regreso a los AutenTicos del Rock, con la participación de Marta Fonseca, Bernal Villegas, Lucho Calavera y Roberto Ferroque.

ARCHIVO: Los ídolos del 'rock' criollo honraron sus éxitos en AutenTicos

El costo de las entradas y la fecha de venta de las mismas se anunciará próximamente.

La agrupación Toto se presentó en Costa Rica en el Anfiteatro Herradura el 4 de mayo del 2000, con la voz de Boby Kimball. Luego, la productora RPMTV anunció que la banda regresaría el 8 de setiembre del 2012 para el espectáculo Awesome 80's Fest Part 1, el cual fue finalmente cancelado.

Journey también tocó en suelo tico en 1999, en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, para entonces el cantante era Steve Avery y no Kevin Chalfant. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock en abril. Ahí ya estaba Chicago desde un año atrás.