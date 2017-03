Lo mejor de la Filarmónica sonará en Parque Viva

Concierto el 1.° de abril

Un año más, la música de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica engalanará el Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva, con un espectáculo que resume lo mejor de su repertorio de homenajes.

El concierto Lo mejor de la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección de Marvin Araya, hará un repaso por los recitales que ofreció la banda en el 2016 y que han sido del gusto de su público, tanto por la selección de las canciones, como por la interpretación de los cantantes y la ejecución magistral de los músicos que componen la agrupación.

Para este especial, que se llevará a cabo el 1.° de abril en las instalaciones del parque, ubicado en La Guácima de Alajuela, Araya y sus dirigidos tocarán piezas de los shows de rock británico, rock de los 90, música plancha, trova, reggae, canciones de películas y rancheras.

En total son 74 músicos y siete cantantes los encargados del espectáculo, según confirmó Araya. "Como es una mezcla de tantos géneros musicales distintos entre sí, apostamos por hacer grandes contrastes. Es un concierto especial para todo público; quienes lo escuchen tendrán una oferta amplia de canciones y de ritmos", confirmó Araya a Viva.

De acuerdo con el director, gracias a las facilidades técnicas que ofrece el Anfiteatro Coca-Cola, la puesta en escena contará con proyecciones de video que acompañarán la música, además de juegos de luces y un sonido envolvente.

Montaje musical

Los instrumentistas de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica se ven entre ellos mismos con complicidad y afinidad; la razón de esto es que la mayoría tiene más de 10 años de ser parte de la banda.

Se conocen muy bien en el escenario y confían mucho en sus compañeros. Así lo confirmó el baterista Danilo Guzmán, quien comentó que es tanta la tranquilidad en la tarima que muchas veces no es necesario ver directamente al compañero o al director porque saben lo que van a hacer.

Con respecto al montaje artístico, Guzmán afirmó que ejecutar las piezas del repertorio del concierto se les hace relativamente fácil a los músicos por la versatilidad que tienen.

"Estamos en un lugar donde nos llega música de todo el mundo, y por obligación y pasión el músico costarricense aprende a tocar de todo", comentó Guzmán.

Sobre el show Lo mejor de la Orquesta Filarmónica comentó que no hay canciones específicas que sean de mayor o menor dificultad, pero que sí se les pone atención especial a algunas como Aces High, de Iron Maiden. "En mi caso disfruto mucho tocar Roxane, de The Police, porque todos sabemos que el baterista de esta agrupación es un virtuoso y que se caracteriza por su precisión y exactitud. Ese es un gran reto para mí", dijo.

Con él concuerda el cantante Andrés Bustamante, quien interpretará Even Flow, de Pearl Jam, y Don't Let the Sun Go Down on Me, de Elton John. "Todo es de un nivel de complejidad importante, pero los músicos hacen que sea sencillo para el cantante. Contar con el respaldo de una orquesta tan grande da un sentido de confianza muy importante", afirmó el artista, quien cantará por primera vez en el escenario del Anfiteatro Coca-Cola.

Detalles importantes

Las entradas están disponibles en el sitio www.boleteria.cr. Los precios son: ¢11.000 (sector 500), ¢18.500 (sector 400), ¢25.000 (Golden Circle lateral), ¢27.000 (Golden Circle 102) y ¢32.500 (Golden Circle especial).

