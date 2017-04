Orquesta Sinfónica Nacional interpretará repertorio clásico y brillante de Richard Strauss, Mozart y Schubert

Conciertos serán el 21 y 23 de abril en el Teatro Nacional

Este viernes 21 de abril, el director inglés James Judd debutará su batuta en el Teatro Nacional. Para el actual director de orquestas en Israel, Korea y Eslovaquia, la clave para un concierto exitoso es el trabajo previo.

Judd trabaja con la Orquesta Sinfónica Nacional desde el lunes pasado y, este jueves, participó de un ensayo conjunto con la pianista invitada, la estadounidense Simone Dinnerstein. Es la primera vez que ambos colaboran con los músicos costarricenses.

"Con las orquestas, en cualquier parte del mundo, lo más importante es ensayar. La magia está en el concierto, pero el ensayo tiene que ser trabajo detallado (...). Lo más importante entre un conductor y una orquesta es que se escuchen el uno al otro", aseguró Judd durante el intermedio del ensayo de este jueves, tras interpretar la pieza de Schubert incluida en el programa.

La Orquesta presentará en dos fechas un repertorio con grandes nombres de la música europea: Richard Strauss (1864-1949), Amadeus Mozart (1756-1791) y Franz Schubert (1797-1828). Los conciertos serán este viernes a las 8 p. m. y el domingo 23 de abril a las 10:30 a. m. en el Teatro Nacional. Las entradas cuestan entre ¢4.000 y ¢18.000.

"La música está muy bien conectada", afirmó Judd sobre el repertorio. "Mozart era el compositor favorito de Strauss y su propia música, cuando es bien interpretada, tiene la transparencia de Mozart", añadió.

La primera pieza del programa será Don Juan y la última será Till Eulenspiegel, ambas de Strauss. Dinnerstein se unirá a la orquesta para interpretar el Concierto No. 21 en Do Mayor para piano y orquesta de Mozart. La composición de Schubert es la Sinfonía No. 8 en si menor, llamada también Inconclusa porque Schubert solamente escribió para ella dos movimientos.

Para Judd, los músicos deben interpretar el repertorio con gran virtuosismo y, también, transparencia.

"Schubert y Mozart intentan capturar las honestas emociones de la niñez. Cuando nos convertimos en adultos complicados, es más difícil interpretarlos. La paradoja es que Mozart entendió en su música toda la profundidad de las emociones adultas. Es una extraña yuxtaposición", detalló el director.

Su primer trabajo con la Orquesta Sinfónica Nacional la describe como una buena experiencia. Judd valora el roce que cada músico tiene con otros maestros, con otras orquestas y con otros directores. El crecimiento de la música, dice, tiene que ver con dejarla fluir en la técnica y dedicación de "nueva sangre".

"La música grandiosa crece y su identidad tiene un sabor diferente en cada generación. Eso es perfectamente natural", reafirmó. "Intentamos ser tan puros como sea posible pero tenemos que interpretarla para el día de hoy. No debemos ser un museo. Debemos dejarla crecer y tener identidades nuevas".

