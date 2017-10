La Oreja de Van Gogh alza su voz social y romántica

Han pasado tres años desde la última vez que la agrupación española La Oreja de Van Gogh tocó en Costa Rica, pero la espera de sus fans por verlos de nuevo en directo acabará pronto.

Los originarios de San Sebastián se encuentran en la celebración de sus 21 años de carrera artística con la promoción de El planeta imaginario , disco que estrenaron en noviembre del 2016 y que los lleva por una gira internacional. Gracias a esta celebración los intérpretes de La canción más bonita del mundo se presentarán en el Teatro Melico Salazar las noches del sábado 4 y domingo 5 de noviembre.

Cargado con una temática muy variada tanto en sonidos como en las letras de los temas, El planeta imaginario es la base de estos conciertos; sin embargo, los artistas prometen que no faltarán aquellos temas que durante más de dos décadas los han puesto en el gusto de su público romántico.

Todavía quedan algunas entradas , están a la venta en el sitio web www.eticket.cr .

Los precios y localidades son: ¢65.000, en las primeras filas de luneta; ¢58.000, en parte trasera de la luneta; ¢65.000, palcos de primer piso; ¢58.000, balcón de segundo piso; ¢46.000, en palcos de segundo piso; ¢38.000, en balcón tercer piso; ¢32.000, en palcos del tercer piso y ¢25.000, en galería (cuarto piso).

Del espectáculo. El disco El planeta imaginario es el álbum número siete de la agrupación española.

Esperaron cinco años sin grabar material inédito hasta que lograron encajar en un disco las canciones que sintieron estaban perfectas para ellos.

La obra retrata el amor y la realidad social; temas que son distintivos en el ADN del grupo, quienes buscan siempre levantar una voz ante situaciones complejas de la sociedad, sin dejar de lado el romanticismo y las relaciones de pareja.

En su gira actual, La Oreja se ha sentido acuerpada por su fanaticada que, según los músicos, han aceptado de buena forma su nuevo material.

El baterista Haritz Garde habló con Viva desde España, para contarle a sus seguidores ticos cómo será el concierto y algunos detalles de su más reciente producción de estudio.

Vuelven a Costa Rica después de tres años de no tocar en nuestro país...

Y es magnífico. A pesar de la distancia del tiempo, siempre estaremos ahí presentes aunque no físicamente. La última visita que hicimos a su país estuvo superbien, pero como no hemos parado porque teníamos que hacer el disco, se dio esta ausencia.

¿Cómo será el show en Costa Rica?

Vamos a intentar trasladar lo que sucede en nuestros ensayos en San Sebastián al escenario. Queremos que el público se sienta como si estuvieran en un ensayo, que sean parte de nuestra intimidad y complicidad. Vamos a presentarles el nuevo disco pero no nos olvidaremos de las canciones importantes de nuestra carrera; sabemos que la gente va a querer escuchar esos temas.

¿Qué opinión tienen del teatro Melico Salazar?

Tenemos los buenos recuerdos de la vez pasada que los conciertos fueron espectaculares. Es un sitio pequeño que genera un ambiente, una atmósfera impresionante. Nos gusta tocar en teatros que son recogiditos, donde la gente ve cada detalle del escenario, del concierto, de nuestra complicidad, las miradas que les ofrecemos a ellos; queremos ver lo que sienten en el concierto: eso es impagable, tenemos muchas ganas de volver.

Ha sido una gira con resultados muy positivos para ustedes como banda...

Por supuesto, salimos de cada concierto con sensaciones espectaculares. Estamos viviendo una nueva juventud, de cada concierto la gente sale emocionada. Vemos las caras del público y su reacción a las canciones nuevas, a las de siempre; cada concierto es un regalo que disfrutamos. Esta es nuestra mejor gira porque la pasamos muy bien, cada vez es un gran ambiente.

¿Cómo ha sido la respuesta del público a este nuevo disco después de tener un silencio de cinco años en la grabación?

La verdad es que la gente lo ha recibido con mucho interés. Cuando tocamos en directo las piezas nuevas el público las hace muy suyas, las está disfrutando porque contiene historias interesantes que se reciben bien. Estamos contentos con la respuesta.

¿Eso era lo que querían al mantener su voz social con los temas?

Como siempre nos gusta hablar de cosas que nos pasan directamente, que vivimos de cerca o que nos inquietan y preocupan. Nos gusta contar temas autobiográficos que es lo que mejor podemos describir; tocamos temas sociales que nos preocupan, que queremos denunciar, como la violencia machista o con los que intentamos acompañar a la gente que rodea y está enferma de Alzheimer. Estos temas hay que hacerlos oír, están ahí, nos pasan a nosotros y a cualquier persona.

¿Piensan que no se salen por la puerta fácil aunque siguen cantándole al amor?

Tratamos de darle vuelta a todo. No nos conformamos con lo fácil y ahora lo notamos más porque paramos estos años para trabajar el disco; le dábamos vuelta a las canciones hasta que fueran especiales, ya que hemos trabajado en no contar lo de siempre. Lo fácil es dejarse arrastrar en vez de aprender cosas nuevas, nosotros queremos evolucionar y avanzar.

¿Para ustedes la música juega un papel importante en la lucha contra esas problemáticas que mencionan?

Sabemos que no se pueden arreglar las cosas con la música, pero por lo menos debemos usarla para alzar la voz, dar a conocer los problemas, que se oigan más. Intentamos acompañar a la gente, darles un espacio para hacer que las emociones fluyan, que pasen un buen rato; pero también hacemos una denuncia de cosas que nos preocupan, que no nos parecen bien. Ojalá fuera tan fácil de hacer una canción y que se arreglen las cosas, pero al menos tratamos de aportar un granito de arena.

Como grupo tienen una identidad muy definida: durante 20 años se han mantenido, pero siguen mejorando...

Siempre intentamos de estar al día, de evolucionar. Seguimos estudiando los instrumentos, nos dedicamos muchas horas a los ensayos, a cada canción le damos mil vueltas intentando que quede lo mejor posible. No nos queremos quedar estancados, tenemos la responsabilidad de seguir aprendiendo y disfrutando de este lujo que tenemos.

¿Hay individualidades en el grupo?

Una de nuestras premisas y, que es fundamental para nosotros, es precisamente ser un grupo. No hay egos, todo se decide entre los cinco. Los éxitos se multiplican, las cosas malas se dividen. Buscamos siempre que todo lo que hagamos sea decisión de los cinco para bien o para mal, al final es lo que hemos aprendido en los 20 años que tenemos de trabajar y queremos seguir siendo así.

¿Consideran que no se dejan llevar por la corriente, que hacen lo que quieran?

Siempre nos hemos considerado grupo independiente en el sentido musical. Nadie se mete en nuestra música, hemos hecho lo que nos emocionaba en cada momento y esa es la mejor forma de emocionar a los demás; ese es nuestro objetivo final.

¿Cuánto vale como artistas esa independencia?

Es fundamental. El día que no podamos ser independientes, no tendría sentido lo que hacemos. Cada canción es 100% nuestra, es lo que nos ha salido del corazón; eso es innegociable sino, no sería La Oreja; eso no está en venta.