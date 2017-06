One Love Manchester contraatacó al terrorismo con notas de paz y de unión

Cuando las palabras fallan, la música y el amor hacen lo suyo. La ciudad de Mánchester no fue la excepción este domingo, cuando 50.000 personas se congregaron en el Emirates Old Trafford Cricket Ground para rendir un homenaje a las víctimas del atentado suicida en el concierto de Ariana Grande.

La diva, quien tras las explosiones decidió cancelar su gira por Europa, dejó atrás los temores y reunió a un numeroso grupo de artistas en lo que la historia recordará como el multitudinario concierto One Love Manchester , en beneficio de las familias de los afectados.

Las 35.000 entradas que se pusieron a la venta, con un valor de unos $50, se vendieron en tan solo 20 minutos. Las otras se otorgaron de manera gratuita a quienes asistieron al concierto de la intérprete de Dangerous Woman , el pasado 22 de mayo, en el Manchester Arena.

LEA MÁS: 22 muertos y 59 heridos en explosión en el concierto de Ariana Grande en Mánchester

Sin embargo, el terror tomó de nuevo a Reino Unido este sábado, cuando se registró un nuevo ataque que dejó siete víctimas mortales.

Empero, el clamor por la paz generó un eco mayor que conmovió al mundo entero.

“Dejemos que el mundo oiga nuestra resistencia”, dijo el cantante Pharrell Williams desde el escenario.

El artista invitó a Miley Cyrus para una sorpresiva interpretación a dúo del tema Happy , que logró levantar el ánimo entre la multitud.

Luego, Cyrus se quedó sobre la tarima para cantar Inspired y dar un efusivo mensaje a todos los presentes. “La responsabilidad más grande que tenemos en el mundo entero es cuidarnos los unos a los otros. Y miren lo que estamos haciendo hoy lo maravilloso que es”, dijo.

“Como humanos, siempre debemos ser quienes decimos que somos. Y Ariana esta noche lo demostró. Ella dice ser un buen modelo a seguir para muchas de las muchachas. Creo que ella lo probó organizando todo esto y permitiéndonos ser parte de ello”, agregó.

Cyrus y Grande han mantenido sus lazos de amistad desde los tiempos como chicas Disney. Este domingo, esa perdurable relación quedó en evidencia cuando ambas se abrazaron y unieron sus voces en Don’t Dream It’s Over.

Ariana Grande también cantó junto a Victoria Monét ( Better Days , la canción contra la guerra en Irak), Black Eyed Peas ( Where is the Love ) y su novio Mac Miller ( The Way ).

Por su parte, la esperada reunión entre Robbie Williams y su exbanda, Take That, no sucedió. La agrupación fue la segunda en subir al escenario para interpretar Shine , Giants y Rule the World . Luego, dio la bienvenida al artista británico, quien cantó Strong , y Angels . Empero, no actuaron en conjunto.

Fusión vocal. Al concierto también se sumaron otros artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Tony Walsh e, incluso, Liam Gallagher, excantante de Oasis, quien se unió a la alienación n de último momento y que cantó Don’t Look Back in Anger con Chris Martin.

Cerca del final del concierto, Ariana Grande reunió a todos los invitados en el escenario para que la acompañaran en el tema One Last Time , uno de los temas más esperados del setlist .

Luego, la artista se despidió con la interpretación de Somewhere Over the Rainbow , que incluso les arrancó a ella y a los presentes algunas lágrimas.

Durante las tres horas de concierto, One Love Manchester recaudó $2.6 millones, de acuerdo con la revista Variety , que se suman al fondo de $12.9 millones que ya se habían recolectado.