Niño Koi presentó su nuevo sencillo, 'Nigredo'

Con 12 minutos de un sonido pesado y agresivo, pero al mismo tiempo melodioso, la banda costarricense Niño Koi volvió a dejar su huella en el imaginario del rock local.

Lo hizo con Nigredo, su nuevo sencillo, que se estrenó este lunes 24 de abril; la canción puede escucharse y descargarse de forma gratuita desde el perfil de la banda en el sitio Bandcamp.

“Nigredo es una obra que se inspira en los poemas sinfónicos de antaño", comentaron Chris Robinson, Federico Salas, Mauricio Fonseca y Fabrizio Durán, integrantes de la banda.

Este es el segundo sencillo que la banda publica como parte de su actual segunda etapa, luego de una pausa de aproximadamente dos años. El primero, Logos, Pathos, Ethos, se publicó en agosto del 2015 y confirmó el regreso de la agrupación a los escenarios. Sobre Nigredo, los muchachos cuentan que “nació, irónicamente, en el 2012, poco antes del hiato. La canción sobrevivió las circunstancias y el tiempo”.

Nigredo es la canción más extensa de la agrupación, que interpreta rock instrumental nutrido de una amplia variedad de influencias, no solo musicales.

La pieza, como es usual en el repertorio de Niño Koi, juega con varias intensidades y texturas; los músicos aseguran, eso sí, que desde La pequeña muerte –segundo disco de la banda, publicado en el 2012; Alegorías, el primero, es del 2010– "ha habido pequeñas insinuaciones de un acercamiento a un sonido más pesado por parte de la banda; Nigredo deja claro ese gusto".

A nivel musical, Niño Koi subraya que cada miembro se alimenta de distintas influencias, pero en el terreno en común destacan Baroness, Battle of Mice, Cult of Luna, y los grupos locales THE TOVVER y Nightmare.

“Siempre hay un afán de plasmar las cosas que nos gustas o inspiran en nuestra música. Desde textos del doctor Carl Jung a la película El sétimo sello, de Bergman, a una procesión de Viernes Santo contribuyeron con Nigredo”.

Sus influencias, cuenta la banda, no se limitan a la música de otros. “El mundo está cargado de símbolos y ocurrencias”.

La canción se grabó en sesiones simultáneas que se realizaron en Conquista Records; la grabación y mezcla estuvo a cargo de Jorge Noguera, y el masterizado lo hizo Miguel Fraino, del estudio Vesubio 34, en la Ciudad de México.

La canción podrá escucharse en vivo este viernes, cuando la banda se presente en El Farolito, en el Centro Cultural de España, gratis, a las 7 p. m.

Para esa noche, la banda preparó un set especial. Durante la presentación, el artista visual Pablo Murillo, grabará videos que se compartirán posteriormente.











