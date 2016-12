Descargas gratuitas y canciones inéditas

Noticia La Nación: Nine Inch Nails, Run the Jewels y Chance the Rapper aprovecharon época festiva para lanzar sus discos

Entretenimiento Nine Inch Nails, Run the Jewels y Chance the Rapper aprovecharon época festiva para lanzar sus discos

El grupo estadounidense Nine Inch Nails y los raperos Run the Jewels, Jeremih y Chance the Rapper aprovecharon los últimos días del año y la época festiva para lanzar nueva música.

Todos los intérpretes habían anunciado a sus fans que tenían nuevas canciones cocinándose en el estudio, pero no fue hasta hace poco que esta música llegó a plataformas digitales.

Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, cumplió su promesa de romper una sequía de tres años y publicar nueva música este año con Not The Actual Events , un álbum de cinco canciones inéditas.

Con su usual combinación de rock y efectos digitales, NIN empacó en 21 minutos de duración canciones “poco amistosas, medianamente impenetrables”, como las describió Reznor en el sitio web del grupo .

En ese mismo portal, se venden copias en vinilo y se ofrecen los enlaces de Spotify, Apple Music y Google Play para comprar o escuchar la música.

Este es el primer álbum de NIN en el que el compositor Atticus Ross participa activamente como miembro del grupo y no solo como un invitado.

Reznor y Ross compusieron juntos la banda sonora de la película Social Network , que ganó el premio Óscar a mejor música original en el 2010.

Rap. Por su lado, Chance the Rapper se alió con su colega rapero Jeremih para hacer una mixtape –compilación temática– para Navidad.

Publicado como sorpresa y titulado Merry Christmas Lil Mama , el álbum reúne nueve temas de R&B que incluyen sonidos de campanas o segmentos de películas navideñas.

All the Way y I’m Your Santa son los temas más animados del disco, mientras que I Shoulda Left You y Snowed In , son de un tono más nostálgico, ideal para las cabangas navideñas (y para familiarizarse con Chance).

Merry Christmas Lil Mama se puede escuchar sin costo en soundcloud.com (o la app para móbiles de Soundcloud) o descargar sin costo en el portal datpiff.com.

Esta Navidad, Killer Mike y El P de Run the Jewels fueron los que dieron la sorpresa más grande. Su álbum Run the Jewels 3 fue publicado en Nochebuena, tres semanas antes de lo previsto en plataformas digitales (Spotify, Apple Music, Google Play).

PUBLICIDAD

El dúo ofrece 14 temas inéditos de su hip-hop frontal y de sonido agresivo. En Run the Jewels 3 aparecen como invitados los raperos Danny Brown (en el tema Hey Kids) , BOOTS (en 2100 ) y Trina (en Panther Like a Panther ), así como Tunde Adebimpe (en Thieves! ), cantante y productor del grupo TV on the Radio.

Quizá el disco no tiene temática navideña, pero el gesto del grupo lo compensa: desde Nochebuena, las 14 canciones se pueden descargar sin costo (aunque por tiempo limitado) en el sitio web del grupo runthejewels.com .











Comparta este artículo Entretenimiento Nine Inch Nails, Run the Jewels y Chance the Rapper aprovecharon época festiva para lanzar sus discos Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Nine Inch Nails, Run the Jewels y Chance the Rapper aprovecharon época festiva para lanzar sus discos Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.