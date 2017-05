Natalia Lafourcade exploró la obra de Chavela Vargas y otras musas latinas para darle vida a su nuevo disco

La compositora mexicana Natalia Lafourcade se enfrascó en una intensa investigación de la música folclórica de América Latina y, especialmente, de su México querido, para darle vida a una compilación de canciones que se estrenó recientemente en el disco Musas .

Desde Mercedes Sosa hasta Agustín Lara, las letras y sonidos de esta nueva producción son obra de grandes de la música latinoamericana. Pero más allá de tomar prestados algunos temas, Lafourcade le dio un toque muy especial a su nueva producción: la complicidad con Los Macorinos.

Los guitarristas Miguel Peña y Juan Carlos Allende fueron parte fundamental del cierre de vida artística de Chavela Vargas; a partir de ahí, Natalia los conoció y admiró su trabajo. Esta mancuerna musical que forjaron resultó en el ambicioso trabajo de estudio que la mexicana usó para rendir tributo a sus musas favoritas.

ARCHIVO: Natalia Lafourcade sacudió todas las tristezas

El álbum está conformado por piezas propias de Natalia, pero también de temas de Violeta Parra, Agustín Lara, Margarita Lecuona y Roberto Cantoral. “Hicimos Musas con la propuesta de rescatar tesoros escondidos y olvidados. Es un homenaje al folclor latinoamericano en manos de Los Macorinos”, comentó Natalia sobre la grabación.

Vía telefónica, la artista, ganadora de varios premios Grammy Latino y un Grammy por su trabajo con Hasta la raíz , habló sobre su nueva producción discográfica:

El disco se siente entretenido, fresco y con piezas conocidas que emanan una renovación. ¿Cuál era su intención?

Cuando comencé no tenía la intención de hacer un disco, simplemente quería trabajar con música de nuevo. Tenía la necesidad de volver a mi casa a explorar el folclor latinoamericano de una manera sencilla y acústica. Quise cargarme de momentos especiales en casa y reconectarme con la música desde ese lugar preciado.

¿Cómo fue el proceso de la investigación de las canciones que revitalizó?

Tuvimos una curaduría de aproximadamente 200 canciones para ver qué íbamos a grabar. Buscamos en la música a compositores latinoamericanos que nos gustaran, pasamos por Violeta Parra, Álvaro Carrillo, Simón Díaz, entre otros, y después también me puse a componer. La finalidad era rescatar la belleza de México y Latinoamérica en la música con esos temas que nos mueven y nos emocionan; así fue como se generó este proyecto que, principalmente, fue guiado bajo el concepto acústico de Los Macorinos.

LE PUEDE INTERESAR: Natalia Lafourcade: ‘Quería encontrar el mundo ideal para cada una de las canciones’

¿Cuál es el aporte de Los Macorinos en el disco?

Su sonido, no habría manera de que sonara así si no fuera por ellos. El disco tiene esta hermosa esencia gracias a ellos.

Las canciones tienen una gran vitalidad musical, ¿qué es lo que quiere provocar en el público con esto?

Quiero generar una conexión a un nivel mayor con ellos mismos, que después de un día de trabajo escuchen Musas con una copa de vino o que una mamá arrulle a su hijo escuchando el disco. Quiero que sea una experiencia muy personal y directa, que quienes lo escuchen sientan como que estamos en la sala de su casa tocando las canciones.

¿Por qué escoger a estos autores, qué hay de ellos que la emocionan tanto?

Son compositores que resaltan mucho lo que somos; en su música me siento identificada y me gusta mucho la forma en la que trabajan las estructuras, los acordes, las armonías, las melodías y las letras. Me concentré en que los temas fueran poesías cotidianas y hermosas, sin que cayeran en lo rebuscado y pretencioso; todo está dentro de mi gusto y trato de que sea algo en donde yo me identifico.

¿Cuáles son las musas que la inspiraron para este disco?

Hay muchísimas al final del día. En el disco estuvieron presentes Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, Frida Kahlo, María Félix, Toña La Negra; tuve como mucha compañía de mujerones que me estuvieron conmigo en este disco.

Siempre ha dicho que compone y hace su trabajo para satisfacción propia y para conectarse con el público, pero hay muchos premios que respaldan su carrera. ¿Espera algo así de este nuevo disco?

Solo espero que a la gente le guste mucho escuchar el disco, que lo disfruten y ojalá que lo podamos tocar en vivo; eso me gustaría mucho. La intención es llevarlo a muchos lugares y que la gente se sienta feliz , relajados y llenos de amor.











Comparta este artículo Entretenimiento Natalia Lafourcade exploró la obra de Chavela Vargas y otras musas latinas para darle vida a su nuevo disco Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Natalia Lafourcade exploró la obra de Chavela Vargas y otras musas latinas para darle vida a su nuevo disco Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.