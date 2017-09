El Grammy Latino, entre el ADN de Residente y el 'Despacito' de Fonsi

Los Ángeles

Residente se inspiró para su primer álbum como solista en el análisis de su genoma; el resultado le valió nueve nominaciones al Grammy Latino.

El rapero puertorriqueño acaparó el mayor número de nominaciones para el premio más importante de la música latina, que se entrega el 16 de noviembre en Las Vegas.

"Estoy bien contento con la academia, con el público que va a mis conciertos y me demuestra que esos números y esas cifras en los que se han convertido muchos artistas no significan nada", dijo el astro boricua a The Associated Press desde Argentina, donde se encuentra de gira.

"Hacer algo nuevo y que tenga esta repercusión y llegue a la academia con la misma fuerza (que el dúo Calle 13, ganador de 21 Latin Grammys) me llena de orgullo".

Al mismo tiempo, acotó preocupado por la situación de su Puerto Rico natal tras el paso del huracán María, lo que más le preocupa es llegar cuanto antes a la isla: "Estoy haciendo todo lo posible para ir en lo que termine este tramo de la gira el domingo y la donación que quiero hacer personal que le llegue directo a la agente".

Maluma y Shakira le siguen con siete y seis respectivamente, mientras que Luis Fonsi conquistó cuatro con su gran éxito Despacito, cuya versión con Justin Bieber, estuvo 16 semanas en el top de la lista Billboard.

Kevin Jiménez ADG, Juanes y Mon Laferte se fueron con cinco nominaciones cada uno.

Estaba previsto que las nominaciones se anunciaran el miércoles pasado, pero fueron pospuestas tras el terremoto que dejó más de 300 muertos en México.

"Más que nunca, la música latina sigue teniendo un enorme impacto cultural al unir a gente de todo el mundo", dijo Gabriel Abaroa, Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, que organiza y entrega los premios.

LEA: Con cada canción nueva, Residente explora el mundo y se reencuentra con su origen

"Muchos de los nominados de este año han ido más allá de los géneros tradicionales para crear diferentes fusiones por medio de colaboraciones creativas", agregó.

Los Grammy Latinos se otorgan por votación de los miembros de la Academia Latina de la Grabación, incluidos artistas, compositores, productores e ingenieros. Los nominados de 2017 fueron seleccionados entre casi 10.000 propuestas en 48 categorías y ahora comienza la ronda final de votación.

Este año, además, se rinde homenaje a Alejandro Sanz como Persona del Año.

El más nominado del 2017

René Pérez Joglar, Residente, ganó 24 Grammys con Calle 13, la banda que integró con su hermana Ilena Mercedes Cabra –hoy iLe como solista– y su hermanastro Eduardo Cabra (Visitante).

Su primer álbum como solista, bautizado con su nombre artístico, contiene el tema La Cátedra, que rompe un récord con 1.900 palabras en 10 minutos, sin contar los dos minutos de epílogo.

El tema sobrepasa al rapero estadounidense Eminem y al artista británico Harry Shotta que habían reclamado el récord de la canción con más palabras, según el sitio de Univisión.

En la edición 2017, Residente está nominado en las categorías: álbum, grabación (que incluye al intérprete, el compositor y el equipo de producción) y canción del año; mejor fusión urbana, álbum de música urbana, canción urbana, canción alternativa, canción tropical y video musical.

VEA: Debi Nova, Maribel Guardia y Sinfónica Nacional nominados al Grammy Latino

El bombazo del año

Fonsi ganó su único Grammy Latino en 2009: canción del año con Aquí estoy yo, una composición conjunta del boricua con el mexicano Aleks Syntek, el argentino Noel Schajris y el español David Bisbal.

Pero nadie cantó tanto uno de sus temas, hasta ahora.

El "Des-pa-cito... Quiero respirar tu cuello despacito..." es repetido, o al menos tarareado, en cada rincón del planeta, sobre todo después del impulso que le dio la versión en la que participa el canadiense Bieber.

El tema está nominado para mejor grabación y canción del año, mejor fusión/interpretación urbana, y mejor video musical, versión corta.

Maluma dijo por su parte en Instagram que estaba "de celebración", con una foto sosteniendo una copa de champán. "Todo llega en su debido momento, Gracias a la academia @latingrammys por las siete nominaciones y felicidades a los demás nominados", indicó.

Su éxito Felices los 4 se enfrenta a Despacito y a Guerra de Residente en mejor grabación y canción del año.

Shakira busca seis gramófonos también en grabación, grabación y canción del año con Chantaje, en la que participa Maluma, y su disco El Dorado.

Igualmente por álbum pop vocal contemporáneo, canción tropical y fusión urbana.