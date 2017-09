Miguelito: Vuelve el heredero del 'reguetón'

Allá por el año 2006 la escena del reguetón estaba tomada por artistas de la talla de Daddy Yankee, Don Omar , Tego Calderón o Wisin y Yandel. En medio de esos figurones que atacaban exitosos los escenarios internacionales surgió un pequeño que con su talento, su gracia y su fisga se ganó el beneplácito de sus predecesores.

Miguelito , con apenas siete años, ya se subía a las tarimas a cantar rimas que tal vez no entendía muy bien, pero con las que se enfrentaba de tú a tú a quienes admiraba.

Lo entrevistaban, cantaba, grababa videos y discos. Fue el ahijado artístico de Yankee y poco a poco, bajo la sombra de este gigante del género, fue dándose a conocer. Salió de Puerto Rico y conquistó corazones de niños, jóvenes y adultos por igual.

Hasta la industria musical se rindió ante su paso y en el 2008 la Academia Latina de la Grabación lo premió con el galardón a mejor álbum de música para niños por su disco El heredero , haciéndolo la persona más joven en la historia en recibir tal reconocimiento, según El libro Guinness de los récords .

Tras su arrasador éxito por esos años, Miguelito y sus padres decidieron que el joven artista debería dar prioridad a sus estudios y por eso se mantuvo un tanto alejado de la vida musical, mas no dejó de producir. Ahora, con 18 años y a las puertas de comenzar su educación universitaria en Estados Unidos, el puertorriqueño vuelve a la escena para retomar su título de heredero con un trabajo más maduro, pero con la misma esencia.

Miguelito habló con Viva sobre sus mejores recuerdos en el reguetón y los planes que tiene para el futuro próximo.

Pongamos en contexto al público sobre lo que está haciendo actualmente...

Ahora mismo ya terminé de estudiar el grado 12 y hago los trámites para entrar a la universidad para tener segunda opción. Mi interés son la administración y las finanzas, pero enfocadas en la producción musical.

¿Está trabajando en material nuevo?

No he parado de grabar y de hacer videos. Tengo un disco hecho y producido por Luny Tunes sacamos canciones poco a poco para darle a probar a la gente que ya no soy un niño, que soy un poco más maduro.

Escuchando sus nuevas canciones, se nota que tiene mucho cuidado con las letras. Se enfoca mucho en el amor juvenil...

Hoy en día hay letras malas o buenas, mas nosotros los artistas tenemos el poder y la responsabilidad de llevar un buen mensaje. Si llevamos letras donde hablemos de pistolas, de matanzas o de maltratar a la mujer no estamos creando un mundo mejor.

Pero cuando estaba pequeño en ocasiones cantó cosas que no iban acorde con su edad...

Como niño algunas canciones tuvieron doble sentido. Muchas veces no lo sabía y ahora que las escucho me sorprende.

¿Cuál es su propuesta en la parte musical?

Soy de los que me gusta experimentar cosas, solo porque soy reguetonero no quiere decir que no cante una bachata, una balada o una salsa. En el disco tendremos socca caribeña, merenguitos, reguetón , pop con R&B .

¿Qué pasó cuando a los nueve años se ganó un Latin Grammy?

Imagínate que un nene de nueve años siempre quiere ganar así que brinqué, salté; hubo mucha alegría y más sabiendo que el año anterior había sido nominado y no había ganado. La emoción de lograrlo –aunque muchos dudaron– y dejar saber que los niños pueden hacer grandes cosas, fueron lo mejor.

En el punto más alto de su carrera apenas era un niño. ¿Cómo vivió esa etapa de su vida?

No creo que nadie tenga una vida normal metido en esto. Sí te digo que mis padres intentaron que fuera lo más normal posible. En estos últimos tres años me alejé un poco para terminar el colegio y simplemente poder disfrutar de mi familia en un lugar donde no mucha gente me conoce.

¿Qué quiere ahora?

Quiero retomar lo que dejé. En este tiempo han salido muchos artistas nuevos como J Balvin o Maluma y me enorgullece que la música haya seguido este rumbo, que evolucione.

¿Cómo se siente de ser la conexión entre el old schoo l y new school del género urbano latino?

Es algo increíble poder decir que a mi corta edad tengo de las dos facetas. Soy de la vieja escuela a mis 18 años, pero también represento a las nuevas generaciones. Me siento orgulloso de que mis ídolos como Daddy Yankee o Wisin y Yandel me dieran la oportunidad de ser parte de su combo, de haber crecido al rededor de los más grandes.

El hecho de que es Miguelito y que estuvo con esos grandes no quiere decir que ya tiene las puertas abiertas...

No es un trabajo que está hecho. Sí me ayuda mucho el tener esa carrera, pero no significa que ya el camino está plantado. Ahora hay más competencia y eso me gusta, no le tengo miedo; me toca a mí hacer lo mío para demostrarles lo que de verdad tengo. Vamos a ver qué se puede hacer para colarnos entre los mejores como lo hicimos hace mucho tiempo.

¿Se cansaba de todo el mundo artístico cuando estaba niño?

Había momentos que me aburría. Era un niño que quería estar jugando con legos, descansando o viendo una película; pero lo que me ayudó a superar ese cansancio era que la música me apasionaba, no lo veía como un trabajo.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de esa época?

En Chile me presenté ante 100.000 personas, ese fue uno de los mejores momentos. Otro fue cuando gané el Grammy y llegué a Puerto Rico, me recibieron como si hubiera ganado la Copa Mundial.

Actuaba como grande desde la ropa hasta la presencia escénica. ¿Era natural o lo practicaba?

Si te digo que lo practicaba, te miento. Obviamente tenía un equipo de trabajo que me ayudaba, me recomendaba qué hacer o decir en las entrevistas, pero todo lo demás salió muy natural.

Le nombraron El Heredero porque su padrino fue Daddy Yankee. ¿Ahora cómo es su relación con él?

Es muy buena, no somos los mejores amigos, pero nos llevamos muy bien. Él es una persona muy humilde y antes de saber que es el exponente líder del género del reguetón , pienso que es de las personas más humildes que conoces en la industria de la música.

¿Ya está pensando en hacer colaboraciones musicales?

Me gustaría de nuevo con Daddy Yankee, hicimos un lindo trabajo con Al son del boom , que también estuvo nominada a los Grammy; me gustaría conocer a J Balvin, trabajar con Farruko o Maluma.

¿Qué queda de Miguelito?

Ahora solo tengo un poco más de madurez. Queda todo esa humildad, picardía, todas esas bonitas cualidades que la gente vio cuando estaba pequeño. Quiero cantar y brindarles felicidad a los fanáticos.