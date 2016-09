Metallica promociona con su gira el nuevo disco 'Hardwired... to Self-Destruct'

Banda tocará en Costa Rica el 5 de noviembre

Después de ocho años de no entrar al estudio de grabación, la banda Metallica trabajó durante varios meses para darle vida a su próximo álbum, titulado Hardwired... to Self-Destruct.

El material verá la luz el próximo 18 de noviembre, exactamente 13 días después de que los californianos toquen en Costa Rica. Precisamente, el anuncio del concierto de Metallica en el Estadio Nacional se hizo este lunes 5 de setiembre por medio de la productora Move Concerts, encargados de montar el recital.

La presentación en nuestro país corresponde a la gira de estreno de este disco que también los llevará, entre otros, a escenarios de Puerto Rico, Ecuador, Colombia y Guatemala; en América Latina.

De esta producción ya se publicó el sencillo Hardwired, tema que también se estrenó con su video oficial en la plataforma YouTube. El material fue producido por Greg Fieldman junto a James Hetfield y Lars Ulrich.

Sobre la canción en específico, el baterista Ulrich hizo un comentario a la revista especializada Rolling Stone: "No creamos esta canción pensando en las radios comerciales, yo ni siquiera pienso en esa cosas en este momento. Cuando te vuelves más viejo, te dejas atrapar mucho menos por competir con tu música. Yo ni siquiera escucho radio, así que si me preguntas si traté de hacer algo para radio comercial, no sabría ni por dónde empezar", afirmó el artista.

Hardwired tuvo muy buena aceptación por parte del público de Metallica, así lo confirma la revista Billboard. En sus listas de predilección, Hardwire sube de posiciones con gran rapidez conforme pasan los días.

Actualmente se encuentra en la casilla 13, de Rock Airplay; la 3 de Mainstream Rock Songs; y la 9 de Hot Rock Songs; con apenas dos semanas y media al aire.

De acuerdo con la página oficial de Metallica, Hardwired... to Self-Destruct ya está disponible para preordenar en línea. El material incluye 12 canciones en un disco doble, que también estará disponible en formato vinil, digital y una versión de lujo que incluye los riffs que originaron el ritmo del álbum.

La revista Rolling Stone presentó un video del detrás de cámaras de cómo se grabó la primera canción. En las imágenes se ve a James Hetfield y Lars Ulrich en busca de los sonidos del tema. Allí aparecen también los otros dos integrantes del grupo: el bajista Robert Trujillo y el guitarrista Kirk Hammett.