Martín Valverde: 'Voy a estrenar en mi país mi nuevo disco'

El cantautor costarricense de música católica Martín Valverde será parte del primer festival Extremo es tu amor que se llevará a cabo el 18 de noviembre, en el Estadio Nacional, en La Sabana, a partir de las 4 p. m.

Valverde y otros artistas del género llenarán de música con mensaje una jornada amplia en la cual el amor será el gran protagonista de la actividad. Esta es la primera presentación de Valverde (quien vive en México) en su país natal después del aparatoso accidente de tránsito que sufrieron él, su esposa y su hijo Pablo en marzo pasado.

"Esta situación (el accidente) le da un sabor de primerizo muy fuerte al concierto. Es la oportunidad de volver a cantar en mi tierra, el que sea en una fiesta de este tamaño implica muchas cosas", comentó el artista vía telefónica desde México.

Martín adelantó que Costa Rica será testigo del estreno oficial de su más reciente producción discográfica titulada Canciones Vivas 2, que cuenta con temas originales de otros artistas, entre ellos los costarricenses Bernardo Quesada, José Luis Hernández y Emmanuel Gutiérrez.

Este festival es una nueva oportunidad para compartir un mensaje positivo con su música...

Este es un saborcito de boca muy especial porque son tiempos para que todo tipo de arte, no estrictamente el cristiano, traiga un mensaje de esperanza, de echarle ganas hoy, de que se puede. Voy como en mi charco, eso me anima mucho.

¿Es su primera vez cantando en el Estadio Nacional?

En el viejo Estadio Nacional sí canté, en este no tengo el gusto ni siquiera de haber entrado, así que va a ser un doble shock para mí. Ya cuando esté ahí me daré cuenta de la envergadura del asunto, soy un privilegiado de cantar en ese lugar y para tanta raza; sin duda es un regalote.

Vienen muchos artistas de renombre en el género, pero definitivamente hay un cariño muy especial por parte del público tico hacia usted...

Es algo que se disfruta y se agradece, la mejor manera para agradecer ese cariño es cantarles lo mejor de mí. Hay una relación de amor, muchas de mis canciones acompañan a muchos a través de la historia y está el plus de que soy tico. Me ha tocado, por la gracia de Dios, ser un orgulloso representante de Costa Rica en varias partes del mundo y cantar en mi tierra me emociona. Quiero que la gente se sienta como si estuviéramos en la sala de su casa cantando entre amigos.

En esta ocasión, como en muchas otras, su participación será para un fin social. ¿Qué le deja poder usar su talento para ayudar a los demás?

Me hace sentir muy bien. Que el espectáculo sea para ayudar termina de agregarle una razón más buena a lo que va a pasar; el hecho de que hay un apoyo directo y evidente da un toque maravilloso a la reunión.

Hemos hablado en otras ocasiones de que su música no es una imposición de religiones, sino un mensaje de amor. ¿Sigue siendo así?

Sí, lo sigue siendo, para que pase lo contrario tendría que dejar de ser yo. Aunque mi identidad no está en negociación, no por eso me pone en contra o me hago enemigo de otros. Si alguien del público no va a mi misma iglesia o no la tiene, el chiste es que lo que yo vaya a cantar le sirva, le guste y le de esperanza de un día más; si eso pasa me doy por pagado.

¿Está trabajando en nuevo material musical?

Les voy a dar una primcia: le va a tocar a Costa Rica que llegue a estrenar un álbum. Vamos con el disco Canciones Vivas 2 que se retrasó por el asunto del accidente, pero ya está listo. Son piezas de otros amigos que voy coleccionando durante algún tiempo y cuando tengo bastantes la sacamos en disco; lleva dos rolómetros de Bernardo Quesada, también de los costarricenses José Luis Hernández (radicado en México) y Emmanuel Gutiérrez (que vive en Estados Unidos). Puedo adelantarles que las canciones sirven, yo me las automediqué cuando estuve en terapia intensiva y terapia intermedia, tienen mensajes de vida, esperanza, de pasar los momentos de crisis. Estoy muy contento de poderle cantar a mi país estas nuevas canciones.

Del festival:

El evento reunirá a varios representantes de la música con mensaje como Alfareros, de República Dominicana, así como los cantantes Joan Sánchez (Nueva York) y Paulina Rojas (Chile). De Costa Rica se presentarán el grupo Dos y Él, Efesios 6-10 y el Ministerio Católico del Espíritu Santo. Es organizado por la Asociación Siervos de Amor con la finalidad de recaudar fondos para la construcción de un comedor infantil que se ubicará en San Vicente de Tres Ríos.

Las entradas están a la venta en el sitio www.boleteria.cr. Los precios y localidades son: ¢10.000 (sol sur, sol norte y gramilla), ¢12.500 (sombra este, balcón este), ¢13.500 (platea este), ¢15.000 (preferencial), ¢17.500 (Extremo es tu amor) y ¢25.000 (Nadie te ama como yo).