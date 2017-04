Martín Valverde revela detalles de su accidente: 'Es un regalo de Dios el poder decírselos y escribirlo'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Las redes sociales han sido la plataforma utilizada por Martín Valverde para hablar sobre su evolución y la de su familia luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico el pasado 27 de marzo.

Las últimas cuatro semanas a través de Facebook –principalmente– informó sobre los procedimientos a los que él, su esposa Lizzy Watson y el pequeño Jorge Pablo fueron sometidos. El apoyo y oración de miles de seguidores se manifestó a través de comentarios.

La noche del viernes 21 de abril, Martín escribió un post en el que detalló lo acontecido aquel lunes en el que un auto chocó contra su camioneta.

"Es un verdadero regalo de Dios el poder decírselos y escribirlo. Les cuento brevemente: hace un mes, un 27 de marzo del 2017, era un día común y corriente para los Valverde Watson. Era el último lunes de cuaresma, Lizzy mi esposa y yo fuimos por nuestro hijo menor Pablo a su centro de formación, Algarabía. Llegamos en horario lo recogimos y aprovechamos para saludar a un par de los maestros en especial a José Luis y "Peque" que estaban ahí, y nos incorporamos de vuelta a la calle principal que lleva hasta la entrada de nuestro barrio, la Avenida López Mateos. Quisiera ofrecer más detalles pero me temo que no puedo porque simplemente no recuerdo absolutamente nada de lo que sucedió", escribió.

Tras el accidente, Martín cuenta que él estuvo tres días inconsciente y que despertó cuando estaba siendo atendido en un segundo hospital. El cantante continuó con la reseña de lo ocurrido.

"Resumidamente: mi esposa venía conduciendo, yo venía atendiendo a Pablo que estaba en el asiento de atrás y lo que me cuentan es que sin más y de repente, un auto grande, de hecho, una camioneta Lobo (de las anchas marca Ford), venía en el carril de alta velocidad nuestro pero, aclarando, ¡en sentido contrario a todos los que veníamos sobre la avenida de norte a sur!, como dicen en Centroamérica: contra vía y en el carril de alta. Por si esto fuera poco, este auto acelera a todo lo que da e intenta dar una vuelta en U justo donde estamos nosotros, dándonos un golpe de frente absoluto y contundente.

"Dice mi esposa que de haber venido en un auto más pequeño simplemente nos mata, ella alcanzó a frenar en seco y la camioneta en la que veníamos respondió al cien por ciento pues su estructura nos protegió de que fuera todo mucho peor. Por la velocidad de las circunstancias, un auto que venía justo detrás de nosotros nos golpeó por la parte de atrás, pero el chofer de esa unidad resultó ser un héroe totalmente responsable, se bajó y dándose cuenta del contexto, ayudó a atender a Pablo que en ese momento estaba en un grito de dolor, cargándolo y llevándolo hasta su propio auto", narró el cantante costarricense.

Valverde también contó que tras el percance él quedó "como dormido" y que hasta días después pudo "empezar a entender" lo que había ocurrido.

"Mi esposa se había fracturado en partes diferentes su pierna derecha, Pablo mi hijo y yo habíamos sido intervenidos en el intestino, y yo además en el bazo. Ha pasado un mes del evento, y le digo así, "evento", porque decirle accidente es minimizarlo. Accidente es cuando algo funcionó mal o similar, esto fue una imprudencia total de una persona sin cabales, con total alevosía y ventaja, y de no haber sido nosotros, hubiese sido otra persona o familia, y eso no se vale, no hay una explicación humana que justifique el hecho de ir a toda velocidad en contra sentido de todos", aseveró.

Delicado. Como se publicó días atras, es Jorge Pablo quien se encuentra más delicado de salud. El niño ha sido intervenido en reiteradas ocasiones.

"A un mes de acontecido todo, es Pablito quien sigue pagando con su salud lo que sucedió. Le han hecho una colostomía por una peritonitis que se dio; una traqueostomía para ayudarlo con uno de sus pulmones que colapsó. Él sigue en la lucha: ahora por una fiebre que pudo haberle causado un catéter que tenía hace días en él", detalló Martín.

Como es costumbre, el cantante encomienda su vida y la de su familia al "cuidado de Dios" y reitera su agradecimiento con todos aquellos familiares, amigos y seguidores que han apoyado a la familia en medio de su afflicción.

El cantante costarricense contó que Lizzy se quebró la pierna derecha en varias partes, sin embargo, está recuperándose y dedicada al cuidado de su hijo.

"Yo por mi parte sigo reponiéndome, mi estómago está bien, el brazo regenerándose, y solo me queda ayudarme caminando, haciendo ejercicios específicos, y cuidándome con un collarín especial, pues sí tuve una lesión por la zona del cuello que debo de prevenir", dijo.

De vuelta. En su post Martín aprovechó para anunciar su concierto de "agradecimiento", que se realizará el próximo 20 de mayo.

"Les aviso que para mayo 20 será nuestro primer concierto de vuelta, en Guadalajara, en el Diana. Siempre pido a Dios por los conciertos, ahora no se diga, estamos completamente en sus manos providentes y misericordiosas sabiendo nuestra debilidad, igual ese día, habrá concierto. Según mis terapeutas para esa fecha estaré mejor, y podré compartir con uds en un concierto de agradecimiento. Una vez más y las que sean necesarias, GRACIAS A TODOS por su oración y por cubrirnos con su oración. Paz y bien para todos", finalizó.











