Manuel Carrasco cumplió al máximo con sus fans

El español Manuel Carrasco había prometido que iba a darlo todo en el escenario para que sus fans en Costa Rica se fueran más que felices de su concierto, y así lo hizo.

Cumplió su promesa con creces y sus seguidrores (hombres y mujeres por igual) se lo agradecieron la noche de este viernes en el Auditorio Nacional, ubicado en el Museo de los Niños, en San José.

En entrevista con Viva unos días antes de su presentación en suelo nacional, Carrasco había dicho que sus canciones son las artífices de su conexión con el público; pero tras verlo en vivo, queda muy claro que su carisma y su talento también son culpables del amor que le profesan sus fanáticos.

Desde que saltó al escenario (porque entró brincando de emoción) se notó la energía que descargaría durante el show. Manuel llegó a tarima acompañado por una banda de seis músicos que fueron cómplices en la tarea de emocionar a los presentes.

LEA MÁS: Entrevista con Manuel Carrasco

La audiencia, casualmente muy variopinta, se dejó encantar. Muchos de pie para poder disfrutarlo sin ningún obstáculo visual coreaban sus temas con una emoción envidiable.

El egresado del popular programa Operación Triunfo (2003) cantó en el Auditorio Nacional gracias a su gira Bailar el viento, que lo ha llevado a varios escenarios en España (con un éxito contundente), en América Latina Costa Rica es la primera parada de esta gira.

"Estoy muy contento de estar aquí, me he tardado bastante en venir pero espero que sean muchas veces más las que podamos compartir. Venimos a hacer lo mejor que sabemos que es abrir el corazón. No pueden imaginar lo que se me llena el alma de cosas bonitas", dijo el artista después de interpretar Tambores de guerra y Aprieta.

Sensual y hasta gracioso, el show de Carrasco fue un viaje por muchas emociones que, definitivamente, volvieron loca a la audiencia. Hubo tiempo para ser bromista, enérgico y romántico como lo fue el momento en el que interpretó Pequeña sonrisa sonora.

En su recorrido musical, Carrasco interpretó temas como Mujer de las 1000 batallas, Bailar el viento, No tengo prisa y Que nadie.

Previo al espectáculo de Manuel, la cantante costarricense Vanessa González fue la encargada de calentar el ambiente del show.