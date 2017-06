Maluma se retira de entrevista por pregunta sobre polémico tema 'Cuatro Babys'

El cantante colombiano Maluma abandonó una entrevista con Univisión tras ser cuestionado sobre su polémico tema Cuatro Babys.

La estrella, de 23 años, se levantó frente a las cámaras al momento en que el periodista dominicano Tony Dandrades le preguntó por la controversia generada con el tema, considerado machista por varias agrupaciones feministas y pro derechos humanos.

Maluma compartió cámaras con el autor de vallenatos Felipe Pipe Peláez, quienes grabaron juntos el tema Duele tanto. Precisamente, fue a Peláez a quien Maluma le pasó el micrófono luego de la incómoda pregunta.

"Yo lo conozco (a Dandrades). Él quiere entrar en la controversia y a mí eso no me interesa", dijo Maluma segundos después de abandonar la sala de entrevistas.

Aunque consternado, Tony Dandrades continuó con la entrevista y se disculpó con Pipe. "Lamento este mal rato. No era mi intención. Hice la pregunta con respeto. A mí no se me pueden poner condiciones en una entrevista. No permito esto y creo que para cada pregunta siempre hay una respuesta", dijo el periodista quien trabaja para Primer Impacto.

No es la primera vez que un artista abandona una entrevista como protesta a alguna pregunta incómoda. A mediados de abril pasado el guatemalteco Ricardo Arjona se retiró muy molesto del set de la cadena CNN, luego de que una entrevista con el periodista Camilo Agaña se subiera de tono y se tornara muy incómoda.

Agaña hizo preguntas relacionadas con los críticos de Arjona, refiriéndose específicamente a una columna del periodista Iván Gallo.

"Vos recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas, pensé que eras un comunicador bien intencionado, si vos recopilaste las cosas malas que hablaron de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender", respondió Arjona en aquel entonces.

Ante la insistencia del entrevistador, el centroamericano dejó la conversación.