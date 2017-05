Vea video de 'Malibu', el nuevo tema de Miley Cyrus dedicado a Liam Hemsworth

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Dejando atrás su imagen de chica rebelde y las polémicas apariciones tras el debut de sus últimos dos discos, Bangerz (2013) y Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), Miley Cyrus está lista para comenzar su próxima etapa etapa musical, y así lo demostró con el videoclip de su nuevo single: Malibu.

El lanzamiento del tema marca el regreso de la cantante de 24 años tras dos años de silencio musical. La artista, quien vivió un cambio drástico de chica Disney a mediática intérprete, actualmente se encuentra en un nuevo periodo de su vida, esto tras retomar la relación con el actor australiano Liam Hemsworth (Los juegos del hambre).

Incluso, la canción Malibu está directamente dedicada su novio, tal como dijo a la revista Billboard: "Nunca pensé que en tres años me iban a decir que iba a estar acá escribiendo esta canción. (La gente) va a hablar sobre mí si voy a un restaurante con Liam. Entonces, ¿por qué no poner ese poder de mi relación y decir: 'Así es como me siento'?".

La primera presentación de Miley Cyrus con su nuevo tema será el próximo 21 de mayo en la ceremonia de los Billboard Music Awards.