Luis Montalbert se lanza como solista con tema de 'Buscando a Marcos Ramírez'

La nueva faceta como solista del músico costarricense Luis Montalbert da comienzo con el estreno de la canción Mi propia voz, tema de la película tica Buscando a Marcos Ramírez, en la cual el cantante interpreta un papel importante en la historia.

Montalbert decidió abrirse espacio como solista, eso sí, asegura que el grupo Gandhi sigue fuerte. "El tema tiene que ver con mi interpretación de la película, tuve libertad inicial para la propuesta, luego Ignacio (Sánchez, director del filme) y yo escribimos la letra juntos. La cinta viene con estándares técnicos de primer mundo, así que la canción no es la excepción".

La canción fue mezclada en un estudio en Nashville (Estados Unidos) y masterizada en México. En la parte musical cuenta con la participación de Juan Carlos Pardo (batería), Max Esquivel (bajo), Jorge Noguera (guitarra e ingeniero de grabación) y Charlene Stewart (coros).

"Tiene que ver con esa búsqueda de quienes somos de verdad. Estamos bombardeados de mucho ruido en el mundo externo con todo lo de las redes sociales, publicidad, medios de comunicación, el bullying; todo afecta lo que podemos ser. Los jóvenes tienen un desafío frente a toda la desinformación que existe, tienen que conectarse con su yo interno, con su latido y acatar ese llamado interno", explicó el autor.

El artista junto al director también produjeron una segunda pieza titulada Amanecer, algo más romántica y de estilo balada (género nuevo para Montalbert). "Las baladas que he interpretado y hecho con Gandhi son más existenciales, esta canción sí es de amor, de romance. Es mi primer acercamiento a ese modo literario, me gustó mucho hacerla".

LEA MÁS: Cinta tica 'Buscando a Marcos Ramírez' entra en su recta final

¿Este es el primer paso en su carrera como solista?

Sí, esto es el inicio de un proyecto en solitario que va a aparecer en algún momento.

¿Qué quiere demostrar?

Gandhi sigue, es un desafío para mí separarme de una historia de 25 años con la banda; pero en esta etapa voy a hacer algo diferente. Ha sido muy bueno para mí, muy gratificante el darme cuenta de que hay un valor de conservar lo que hago de una forma más pura; lo estoy disfrutando mucho.

Habla de desafíos, ¿cuáles ve a corto plazo?

Uno de los principales es que hay un estilo, una sonoridad de Gandhi que me acompaña siempre. Al trabajar en solitario ya no va a estar ahí, eso me hace recapacitar y apreciar el valor de Gandhi, pero ha sido muy tuanis darme el permiso de explorar.

¿Qué rumbo musical va a tomar?

Me gusta mucho el groove, lo que me permite moverme, sintonizarme con el movimiento físico. Las canciones de la película tienen eso, quiero que la gente se mueva en colectivo, eso me parece altamente poderoso. Además, busco mensajes de valor para que nuestra generación luche por conservarlos.

¿Si ya había intentado hacer algo paralelo a Gandhi con Le Pop hace unos años, por qué volver a intentar algo diferente?

Me quiero dar el permiso de explorar. También sirve para ver las cosas de Gandhi desde afuera y verme a mí desde adentro. Me voy a enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones en la parte compositiva y musical.

RECUERDE: Gandhi experimenta y juega con la asimetría del universo

Sabemos que el baterista Massimo Hernández y el bajista Abel Guier de Gandhi están trabajando en un proyecto aparte a la banda, ahora usted anuncia su faceta solista. ¿Se acaba Gandhi?

Todos seguimos en paralelo. Coordinamos lo que hacemos por aparte para no majarnos los talones o confundir a la gente. Gandhi sigue, yo sueño con que la banda sea algo así como The Rolling Stones y que sigamos con la misma energía durante muchísimos años.

¿Para cuándo estará su material completo como solista?

En este momento estamos centrados en la canción de la película; eventualmente haremos promoción del segundo tema. También estoy en otro proyecto que va a salir a finales de noviembre que tiene que ver con los privados de libertad. Con respecto a mi conglomerado de música lo estaré compartiendo en Spotify y YouTube; el próximo año trabajaré en un disco o un EP para darle volumen físico al proyecto.