Linkin Park rinde tributo a la memoria de Chester Bennington con el videoclip de 'One More Light'

El nuevo videoclip de Linkin Park, One More Light, es emocionalmente demoledor, pues recorre las memorias de la banda durante las giras y grabaciones junto a quien fue su vocalista, Chester Bennington.

"Chester, encendiste la llama de la pasión, la risa y el coraje en nuestros corazones por siempre. Te extrañamos hermano, Joe, Mike, Brad, Dave y Rob", reza una leyenda al final del video.

La canción es parte del último disco de Linkin Park –también titulado One More Light–, editado en mayo y con el que la agrupación logró su sexto número uno en la lista de ventas Billboard 200.

"One More Light fue escrita con la intención de enviar amor a quienes perdieron a alguien. Ahora nos encontramos a nosotros mismos recibiéndolo. En eventos conmemorativos, arte, videos e imágenes, los fans de todo el mundo han gravitado hacia esta canción como su declaración de amor y apoyo para la banda y la memoria de nuestro querido amigo Chester", señala el guitarrista y tecladista Mike Shinoda en la descripción del video en YouTube.

Adicionalmente, la banda anunció que dará un concierto en homenaje a Bennington el 27 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. El show contará con la participación de artistas invitados y todos los fondos que se recauden se destinarán a la caridad, en nombre de Bennington.

Se trata del primer videoclip lanzado por Linkin Park desde el suicidio de Bennington. El último había sido el de Talking to Myself, publicado horas antes de que el cuerpo del cantante fuera hallado en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos. Bennington se quitó la vida el pasado 20 de julio, víctima de la depresión, la drogadicción y el alcoholismo.

One More Light fue dirigido por Joe Hahn y Mark Fiore. "Ha sido increíblemente emocional trabajar en esto, y especialmente verlo. Creo que al hacerlo, no solo enfrentamos algunos de nuestros mayores temores, sino que usamos nuestro talento para aportar algo de luz a las personas que la necesitan", manifestó Hahn.

En cuestión de una hora, el videoclip alcanzó cerca de 300.000 visualizaciones en YouTube.

Este domingo, la viuda del cantante, Talinda Bennington, también publicó un sentimental video en su cuenta de Twitter, con imágenes inéditas captadas 36 horas antes de la muerte del artista. En ellas, se aprecia a Chester jugando con su hijo, Tyler Lee, y un amigo.

"Estoy mostrando esto para que sepas que la depresión no tiene cara ni forma", escribió, como parte de una campaña de concientización que está realizando la familia del vocalista.