Latinos Jesse & Joy, Chucho Valdés y Vicente Fernández ganan un premio Grammy

Jesse & Joy se endosó este domingo un premio Grammy, luego de que la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias de la Grabación premiaran el disco Un besito más como el mejor álbum de pop latino.

El dúo de hermanos mexicano-estadounidenses había logrado el año pasado el Latin Grammy al mejor álbum vocal pop contemporáneo por la misma producción.

"Voy a tratar de que no se me haga costumbre llorar siempre", expresó Joy, la vocalista del dúo, al momento de recibir el gramófono; empero, la artista no pudo contener las lágrimas.

Joy ofreció un emotivo discurso en el que le dedicó el galardón a su difunto padre, para el cual compusieron el tema homónimo del disco. También se lo ofreció a todos los hispanos y las minorías. "Estamos con ustedes. Estamos muy orgullosos de ser mexico-estadounidenses", refirió la estrella.

Otro latino que resultó ganador de un premio Grammy fue el pianista cubano Chucho Valdés, quien recibió el galardón al mejor álbum de jazz latino por Tribute to Irakere: Live In Marciac.

Valdés le dedicó el premio a su esposa y productora Lorena, quien lo acompañó a aceptar el gramófono.

También se premió a la puertorriqueña Ileana Cabra –su nombre artístico es iLe– con el Grammy a mejor álbum latino de rock por iLevitable.

El mexicano Vicente Fernández fue otro latino ganador. El charro ganó el Grammy a mejor álbum de música regional mexicana por su disco Un Azteca En El Azteca, Vol. 1 (En Vivo); mientras que el premio al mejor álbum de música tropical fue para los boricuas de José Lugo & Guasábara Combo por ¿Dónde están?.

Ni Fernández ni los boricuas asistieron a recoger su galardón.

Los ganadores del Grammy en las categorías de música latina –y de otras categorías– se anunciaron durante la llamada Premiere, una ceremonia previa a la gala televisada, que iniciará a las 7 p. m., desde el Staples Center de Los Ángeles.

Durante la Premiere, la cantautora mexicana Carla Morrison –quien estaba nominada a mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina– hizo alarde de su potente voz durante la ceremonia, en la que interpretó el sensual tema Un beso acompañada de un grupo de indígenas nativos estadounidenses. "Arriba México señores", dijo al terminar su actuación.











