Lanzan un EP para conmemorar los 70 años David Bowie

Redacción (San Jose)

Como un homenaje a lo que este 8 de enero habría sido el cumple años número 70 de la estrella británica, David Bowie, Columbia Records quiso honrar el aniversario de su natalicio lanzando las últimas canciones conocidas del músico, y que fueron grabadas en el período de Blackstar, según detalló el portal Independent.

No plan es el nombre de esta reproducción extendida (EP por sus siglas en inglés), y que contiene tres temas nuevos: No Plan (del cual ya circula su video), Killing a Little Time y When I Met You, junto al sencillo Lazarus, de Blackstar.

'No plan' es uno de los últimos trabajos de David Bowie. Se lanzó en vísperas del 70 aniversario de su nacimiento [side_to_side]

Regalo especial. Con este lanzamiento, todos los seguidores del camaleón del rock, podrán no solo disfrutar de los últimos trabajos del artista, sino que también tendrán la oportunidad de ver el video musical de No Plan, dirigido por Tom Hingston.

LEA: David Bowie descubrió que padecía cáncer terminal varios meses antes de morir

El documental David Bowie: The Last Five Years (David Bowie: Los últimos cinco años), transmitido el sábado 7 de enero por BBC, en el que se cuenta cómo Bowie se enteró de que su tratamiento contra el cáncer iba a ser suspendido, mientras se grababa el video de Lazarus, también hace un recorrido por su último lustro de vida, y fue otro de los trabajos realizados en vísperas del 70 aniversario de su nacimiento.