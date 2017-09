Lady Gaga cancela su gira europea por los dolores que le provoca la fibromialgia

La cantante Lady Gaga anunció este lunes la suspensión de su gira por Europa, que era parte de su Joanne World Tour, y que comenzaría el 21 de setiembre, debido a los dolores físicos que sufre por la fibromialgia que hace unas semanas aseguró padecer.

La artista, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, ya había declarado a principios de mes que deseaba darse un respiro para "reflexionar", cuando finalizara su gira en diciembre, pero días más tarde declaró que padecía fibromialagia, enfermedad crónica que se revela en su documental Gaga: Five Foot Two.

La noticia la dio a conocer Live Nation –sello discográfico de la cantante–, y fue comentada por la propia Lady Gaga con una publicación en redes sociales que incluía un comunicado de prensa.

En su posteo, la estadounidense señaló que contará su historia a medida que se vaya sintiendo más fuerte, y que pretende hacer un llamado de conciencia acerca de la enfermedad y apoyar las investigaciones para ayudar a otras personas que la "sufren".

"Ocupo la palabra 'sufrir' no por pena o atención, y me ha decepcionado ver gente en Internet que sugiere que soy dramática, que estoy inventando esto o que me estoy haciendo la víctima para salir de gira", escribió.

"Si me conocieran, sabrían que esto no podría estar más lejos de la verdad. Soy una luchadora. Uso la palabra 'sufrir' no solo por el trauma y el dolor crónico que ha cambiado mi vida, sino que también porque me impide tener una vida normal", agregó.

Según señaló hoy Live Nation, la gira de Lady Gaga se aplazará hasta principios del 2018 por recomendación de los médicos. "La artista planea pasar las próximas siete semanas trabajando proactivamente con sus médicos para superar esos dolores que todavía afectan a su vida diaria" y, "para cuando retome la gira, quiere ofrecer a sus fans la mejor versión del show que ha creado para ellos", se indicó en el comunicado.

Live Nation y Lady Gaga ofrecieron "sinceras disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda causar" al público europeo. La gira comenzaría el 21 de setiembre en Barcelona y terminaría el 28 de octubre en Colonia, Alemania.