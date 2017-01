Tras breve pausa, Lady Antebellum regresa con nueva música

La banda se prepara para una gira mundial

AP, ESTADOS UNIDOS.

El universo de los artistas es complejo, y en ocasiones hay grupos que toman la decisión de pausar un proceso artísticos en busca de alguna renovación, y de más inspiración.

Hillary Scott y Charles Kelley del grupo Lady Antebellum, tomaron caminos diferentes con sus discos en solitario, mientras que Dave Haywood (también integrante de la banda) afinó sus habilidades como productor.

Así que, cuando se reunieron en el estudio el año pasado, pasaron el mayor tiempo posible juntos.

“Vivimos juntos por dos meses básicamente, la mitad de ese tiempo en Florida y la otra escribiendo y grabando en Los Ángeles” , dijo Scott, de 30 años. “Dave cocinó para nosotros”, añadió Kelley, de 35.

“Y nos hizo todo tipo de cocteles”, agregó Haywood, de 34. “Fue como un campamento de verano para adultos”, comentó Kelley.

El jueves, el grupo ganador del Grammy lanzó un nuevo sencillo, You look good , de su próximo álbum Heart Break , el primero desde el disco 747, lanzado en el 2014.

El nuevo tema incluye una sección deslumbrante de instrumentos de viento y un riff de bajo que reflejan los días de sol que la banda pasó en Hollywood Hills y en las playas de arena blanca de Florida.

“Creo que escribimos la mitad del disco, o la mayor parte de la mitad del disco, en tres o cuatro días cuando estuvimos en Florida ”, dijo Kelley.

“Nueve canciones en cuatro días”, replicó Scott.

Procesos artísticos. El tiempo que pasaron separados sirvió como un necesario botón de reinicio tras una década en la que lanzaron cinco discos de estudio y realizaron numerosas giras. Tras el gran éxito de su canción y álbum multiplatino Need you now , el trío, que se formó cuando eran unos veinteañeros, se acostumbró a escribir canciones estando de viaje y a grabar rápidamente durante recesos en su casa en Nashville, Texas.

“Escribir mientras estás de gira, que es algo que hemos hecho mucho, puede volverse algo cansado después de un tiempo”, confesó Haywood.

Kelley señaló que escribir de ese modo daba la sensación de desconexión.

“Siempre tienes que escribir en pequeños trozos”, explicó. “Primero comienzas una canción, y entonces tienes que hacer la próxima estrofa después de un tiempo”.

Convivencias. Vivir juntos por semanas, sin la presión de presentarse en conciertos les permitió explorar un material musical más desafiante. También les sirvió tener al exigente productor Busbee, quien ha trabajado con Maren Morris y Keith Urban.

“Él simplemente nos empujó, vocalmente y a también en un nivel lírico”, dijo Kelley. “Me frustraba mucho con él algunas veces y eso es lo que a él le encanta. Atesora cada momento que discutí con él”.

Este año, se embarcarán en una nueva gira mundial que comienza en mayo en Bakersfield, California, y que los llevará a Canadá, Europa y Sudáfrica.

Por primera vez, los tres llevarán a sus hijos en partes de la gira.“Es tan divertido verlos jugar entre ellos y a veces compartir, y a veces no”, expresó Haywood.

Pero el trío dice que es demasiado temprano como para saber si sus hijos heredaron sus talentos musicales. El hijo de Kelley, Ward, tiene casi un año; la hija de Scott, Eisele, tiene 3, y el hijo de Haywood, Cash, tiene 2.

“Eisele puede cantar” , dijo Kelley. “Tiene buen oído. No sé Ward. Él podría ser un encargado del equipo”.